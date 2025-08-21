Ünnepelt Magyarország

Az állami ünnep légi parádéval indult a Duna felett, majd Szent István-napi díszünnepséggel folytatódott a Kossuth téren, ahol Magyarország lobogójának felvonása, valamint az újonnan végzett honvédtisztjelöltek tették le nyilvánosan az esküt.

A Szent Korona 10 órától 18 óráig díjmentesen volt látogatható a Parlamentben. Marton Zsolt váci megyés püspök mondott szentbeszédet a Szent István-bazilikában az ünnepi misén, majd megkezdődött a Szent Jobb-körmenet.

A Csárdafesztiválon Pál István Szalonna és Bandája adott jubileumi koncertet. Az ország kenyereit és tortáit a Magyar Ízek Utcájában lehetett megkóstolni. A Szent István-napi kenyér ünnepélyes felszelésére a Várkert Bazárban került sor. A Művészkertben délelőtt a Kaláka koncertezett, délután irodalmi ihletésű előadások voltak, színpadra lépett a 80 éves Hobo is. A Varázsligetben Bodrogi Gyula beszélt Süsüről.

Az aktívabb szórakozásra vágyókat a Családi élménysziget fogadta, ahol reggel Rubint Réka tartott bemelegítő edzést, este pedig Zoltán Erika lépett színpadra, majd a Band of StreetS fellépésével zárult a nap. A budai várban, a Tóth Árpád sétányon található Hősök útján nyolc sorsfordító döntés históriáját mutatták be hagyományőrző csoportok. A Road Movie Live-on, a Műegyetem rakparton Curtis, majd a Road lépett színpadra.

Tűz és fények játéka

Magyarországi idő szerint 21 órakor elkezdődött Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja, a Tűz és fények játéka. A szervezők beharangozója szerint a hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit tolmácsolta Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművészek hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről regéltek. A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.

45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt durrant el (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, durranók, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók), melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel. A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vett részt, továbbá több mint száz ember dolgozott az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén és a vízen való mozgatásán. Az előkészítés hat hónapon át zajlott. Emellett a műsor része volt egy drón­show is, melyet a Visual Europe Group valósított meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosította az emlékezetes pillanatokat.