Magyar Szent István RendKitüntették Farkas Bertalant és Kapu Tibort

2025. augusztus 21., csütörtök, Világfigyelő

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutató űrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.

  • Farkas Bertalan és Kapu Tibor átvette a Magyar Szent István Rend kitüntetést. Fotó: Facebook / HUNOR - Magyar Űrhajós Program
„A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket” – emelte ki az államfő.

„Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése” – hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette: „Hatalmas kincs, hogy miközben megüljük államalapítónk ünnepét, átélhetjük a magyarság sokszor nehezen látható, de szilárd és felemelő egységét is.”

„A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit” – mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: tudásközpontok és országok fogtak össze, hogy az emberiség sorsát előremozdítsák, s ennek a magyarok is részesei.

A távlatok, amelyeket meghódítottak, egy átlagember számára alig felfoghatóak, elvégzett kísérleteik az emberi ismeretek legvégső határán zajlottak – mondta a köztársasági elnök, kiemelve, felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, amit adni lehet.

„Fáradozásukkal nem csupán az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik az orvostudomány, a sejtbiológia, a fizika, a meteorológia, a katasztrófamegelőzés vagy éppen a műholdas alapú navigáció terén” – mondta az államfő.

„Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek” – hangsúlyozta Sulyok Tamás, kiemelve: „megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni”.

Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutató űrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutató űrhajósa Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

Farkas Bertalan a díj átvételekor elmondta: azt szeretné kérni, hogy „legyen a mi kis csodálatos országunk, amely fentről is gyönyörű, egy olyan béke szigete Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni”.

Kapu Tibor emlékeztetett: küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette, ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni és a jövő magyar űrhajósai mellett állni.

Hozzászólások
