Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szent István királyt és az államalapítást ünnepeltékMéltóságteljes ünnepség Kézdiszentléleken

2025. augusztus 21., csütörtök, Közélet

Kézdiszentléleken idén is méltóképpen emlékeztek meg az államalapítás és Szent István király ünnepéről a község központjában, a Szent István-szobornál. Az ünnepség a helyi közösség, a testvértelepülések képviselői, valamint az egyházi és világi méltóságok jelenlétében, a nemzeti összetartozás szellemében zajlott.

  • Lovasok vezették a búcsújárók menetét. A szerző felvételei
    Lovasok vezették a búcsújárók menetét. A szerző felvételei

A megnyitót követően Marthi Andrea középiskolás diáklány köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy augusztus 20-a „a magyarság összetartozásának, múltunk tiszteletének és jövőnkbe vetett hitünknek a jelképe”. Beszédében külön üdvözölte a vendégeket, köztük a testvértelepülések – Alsónyék, Nyékládháza és Szentgál – küldöttségeit, a Csíkszeredai Főkonzulátus képviselőit.

Az ünnepi alkalom egyik fénypontja Balogh Tibor polgármester beszéde volt, aki a nemzet történelmi örökségét és a jelen kihívásait vette számba. „Augusztus 20-a a magyar nemzet egyik legnagyobb ünnepe. Ezen a napon emlékezünk államalapító királyunkra, Szent Istvánra, aki ezer esztendővel ezelőtt biztos alapokra helyezte hazánkat” – hangsúlyozta a polgármester. Kiemelte, hogy Szent István nemcsak egy országot alapított, hanem jövőképet is adott népének. „Ő mutatta meg, hogy egy közösség csak akkor tud fennmaradni és gyarapodni, ha szilárd alapokra épít: a hitre, a közösség erejére, a törvények és a rend biztos kereteire” – fogalmazott. 

A polgármester beszédében párhuzamot vont a múlt és a jelen között, rámutatva, hogy ma, a 21. században Romániában is hasonló kihívásokkal kell szembenézni: a fiatalok elvándorlásával, a gazdasági bizonytalanságokkal és a közösségi értékek háttérbe szorulásával. „Az állam és a társadalom jövőjét most is ugyanaz a kérdés határozza meg, mint ezer évvel ezelőtt: tudunk-e olyan szilárd alapokat teremteni, amelyekre hosszú távon is építhetünk?” – tette fel a kérdést, majd hozzáfűzte: „Szent István példája világosan üzen: a jövőt csak összefogással, közös értékeink megerősítésével lehet építeni.”

A polgármester beszédében hangsúlyos szerepet kapott az európai összetartozás gondolata is. Úgy fogalmazott: „Románia és a benne élő közösségek csak akkor lesznek erősek, ha egyszerre tudják őrizni saját hagyományaikat és aktív részesei lenni az európai együttműködésnek.”

Balogh Tibor külön üzent a fia­taloknak, a jövő építőinek: „Fontos, hogy lássák: a jövő nem valahol messze kezdődik, hanem itt, köztünk formálódik. Az ő feladatuk lesz, hogy hitet, tudást és szorgalmat ötvözve olyan közösséget és országot építsenek, amelyben érdemes maradni, dolgozni és családot alapítani.”

 

 

Balogh Tibor beszéde végén azt mondta: „Kívánom, hogy ez a nap legyen a hála, az összetartozás és a remény ünnepe mindannyiunk számára. Ünnepeljük együtt, hogy van múltunk, amelyből erőt meríthetünk, van jelenünk, amelyet felelősséggel formálhatunk, és van jövőnk, amelyet csak összefogással tudunk felépíteni.”

A Szent István-szobornál beszédet mondott Dinnyés József nyékládházi alpolgármester és Dévai Erika, Magyarország csíkszeredai konzulátusának konzulja, mindketten a Szent István-i örökség jövőbe mutató üzenetét fogalmazták meg. 

A rendezvény világi részében közreműködött Dávid István, Ábri Béla, Olărașu Gabriella és Ábri László. Az esemény méltó keretet adott a közösség számára, hogy közösen emlékezzen múltjára, és erőt merítsen a jövő feladataihoz. Az ünnepség végén Pál Ferenc plébános áldást mondott a közösségre, majd a búcsújárók körmenete következett a Perkőre. 
 

Perkői búcsú, az ősi zarándokhely

A búcsújárók körmenete Kézdiszentlélek központjából indult, a menet elején az a lovas csapat haladt, amely Kézdivásárhelyen március 15-én az óriás zászlókkal szokott vonulni. Utánuk következtek a hívek, akik a Perkőre vezető úton felállított kereszteknél mondták el a szokásos áhítatot. 

A perkői kápolnánál az előző évekhez képest kevesebben voltak, ebben közrejátszhatott is, hogy az ünnep szerdára, tehát munkanapra esett. A búcsús szentmise ft. Bodó Imre gyémántmisés ny. főesperes, kézdiszárazpataki plébános főcelebrálásával zajlott, jelen volt a környék papsága is, illetve egykoron a Szentföldön szolgálatot teljesítő plébánosok. Bodó Imre prédikációjában elsősorban Szent István élettörténetét ismertette, azt is kidomborítva, hogy az apostoli királynak mekkora hatása volt Európa történetére. Hangsúlyozta: a németországi Aachentől a Vatikánig jelen vannak a magyar történelem lenyomatai, ugyanakkor Szent István egy olyan örökség alapjait rakta le, amely értékőrzésre ösztökél, a múlt elemeinek megőrzésére készteti a magyar nemzet tagjait, akik abból táplálkozva építik a jövőt. Bodó Imre hangsúlyozta: a magyar nemzet útja a Szent István-i út.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 208 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Világfigyelő - :

Kitüntették Farkas Bertalant és Kapu Tibort (Magyar Szent István Rend)

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutató űrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.
2025-08-21: Közélet - Fekete Réka:

Méltányos bérezést és valós reformokat követelnek (Tiltakoznak a szakszervezetek)

Négy szakszervezeti tömörülés közel száz háromszéki tagja vonult tegnap a Kovászna megyei kormányhivatal sepsiszentgyörgyi székháza elé, hogy kifejezzék tiltakozásukat az országos megszorító intézkedések közszférában dolgozókat érintő hatásai ellen. 
rel="noreferrer"