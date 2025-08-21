HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

Tiltakoznak a szakszervezetekMÃ©ltÃ¡nyos bÃ©rezÃ©st Ã©s valÃ³s reformokat kÃ¶vetelnek

2025. augusztus 21., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, KÃ¶zÃ©let

NÃ©gy szakszervezeti tÃ¶mÃ¶rÃ¼lÃ©s kÃ¶zel szÃ¡z hÃ¡romszÃ©ki tagja vonult tegnap a KovÃ¡szna megyei kormÃ¡nyhivatal sepsiszentgyÃ¶rgyi szÃ©khÃ¡za elÃ©, hogy kifejezzÃ©k tiltakozÃ¡sukat az orszÃ¡gos megszorÃ­tÃ³ intÃ©zkedÃ©sek kÃ¶zszfÃ©rÃ¡ban dolgozÃ³kat Ã©rintÅ‘ hatÃ¡sai ellen.Â 

  • A szakszervezetek rÃ©szt kÃ­vÃ¡nnak venni a tagjaikat Ã©rintÅ‘ dÃ¶ntÃ©sekben. Albert Levente felvÃ©tele
    A szakszervezetek rÃ©szt kÃ­vÃ¡nnak venni a tagjaikat Ã©rintÅ‘ dÃ¶ntÃ©sekben. Albert Levente felvÃ©tele

A RomÃ¡niai Demokratikus Szakszervezetek KonfÃ¶derÃ¡ciÃ³ja, az Alfa Cartel, a FrÄƒÈ›ia Ã©s a Meridian szakszervezeti konfÃ¶derÃ¡ciÃ³ kÃ¶zÃ¶s tiltakozÃ¡sÃ¡n a nÃ©gy bizalmi â€“ Nagy GÃ¡bor, Bong Vilmos, Vasile Neagovici Ã©s Maria Neagoe â€“ sÃ©relmezte, hogy a megszorÃ­tÃ³ intÃ©zkedÃ©sekrÅ‘l a kormÃ¡ny az Ã©rintett Ã¡gazatok kÃ©pviselÅ‘i nÃ©lkÃ¼l dÃ¶ntÃ¶tt Ã©s nem vettÃ©k figyelembe az egyes terÃ¼letek sajÃ¡tossÃ¡gait. A szakszervezetek mÃ©ltÃ¡nyos minimÃ¡lbÃ©rt Ã©s nyugdÃ­jakat kÃ¶vetelnek, tiltakoznak a kÃ¶zszolgÃ¡ltatÃ¡sok lerombolÃ¡sa ellen, kÃ©rik, hogy tartsÃ¡k tiszteletben a kÃ¶zszfÃ©rÃ¡ban dolgozÃ³kÂ  tÃ¶rvÃ©nyes Ã©s szerzÅ‘dÃ©ses jogait, valamint azt, hogy a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si hiÃ¡ny csÃ¶kkentÃ©sÃ©t ne az alkalmazottak Ã©s az orszÃ¡g gazdasÃ¡ga kÃ¡rÃ¡ra oldjÃ¡k meg.Â 

A nÃ©gy szakszervezeti konfÃ¶derÃ¡ciÃ³ Ã¶sszehangolt akciÃ³i folytatÃ³dnak egÃ©szen tanÃ©vkezdÃ©sig, a megyei kormÃ¡nyhivatalok mellett az oktatÃ¡si minisztÃ©rium Ã©s a kormÃ¡ny Ã©pÃ¼lete elÅ‘tt is tartanak tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡sokat. A rÃ¶gzÃ­tett program szerint a hÃ¡romszÃ©ki szakszervezeti vezetÅ‘k is rÃ©szt vesznek kisebb csoportokkal a fÅ‘vÃ¡rosi akciÃ³kon, Ã©s mÃ©g ebben a hÃ³napban talÃ¡lkozÃ³t szerveznek a helyi parlamenti kÃ©pviselÅ‘kkel, szeÂ­nÃ¡torokkal, hogy tudassÃ¡k elÃ©gedetlensÃ©gÃ¼k okait Ã©s kÃ¶zÃ¶sen keressenek megoldÃ¡st a problÃ©mÃ¡kra.Â 

A tegnapi sepsiszentgyÃ¶rgyi megmozdulÃ¡s a szakszervezetek kÃ¶zÃ¶s beadvÃ¡nyÃ¡nak a prefektÃºrÃ¡n tÃ¶rtÃ©nt iktatÃ¡sÃ¡val Ã©rt vÃ©get, jÃ¶vÅ‘ szerdÃ¡n ÃºjbÃ³l kivonulnak a kormÃ¡nyhivatal elÃ©, ugyanazon a napon a Nagy GÃ¡bor vezette TanÂ­Ã¼gyiek Szabad Szakszervezete hÃ¡romszÃ©ki tagjainak egy csoportja a fÅ‘vÃ¡rosban vesz rÃ©szt az oktatÃ¡si minisztÃ©rium elÃ© tervezett megmozdulÃ¡son. A tanÃ©vkezdÃ©s bojkottjÃ¡ra vonatkozÃ³an egyelÅ‘re nincs hatÃ¡rozott Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡suk a szakszervezeteknek, Ãºgy vÃ©lik, a kÃ¶vetkezÅ‘ hetek tÃ¡rgyalÃ¡saitÃ³l fÃ¼gg, hogy mikÃ©nt dÃ¶ntenek.Â 

A tanÃ¼gyiek mellett a hÃ¡romszÃ©ki tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡sokban Ã©rintettek az egÃ©szsÃ©gÃ¼gyben dolgozÃ³k, az Ã¶nkormÃ¡nyzatok alkalmazottai, a mezÅ‘gazdasÃ¡gi szakigazgatÃ³sÃ¡g adminisztrÃ¡ciÃ³ja is.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Fekete RÃ©ka Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 201 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 1 Szavazatok szÃ¡ma: 2
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Mi a vÃ©lemÃ©nye az Ilie Bolojan Ã¡ltal bejelentett megszorÃ­tÃ¡sokrÃ³l?








eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1241
szavazÃ³gÃ©p
2025-08-21: KÃ¶zÃ©let - Bartos LÃ³rÃ¡nt:

MÃ©ltÃ³sÃ¡gteljes Ã¼nnepsÃ©g KÃ©zdiszentlÃ©leken (Szent IstvÃ¡n kirÃ¡lyt Ã©s az Ã¡llamalapÃ­tÃ¡st Ã¼nnepeltÃ©k)

KÃ©zdiszentlÃ©leken idÃ©n is mÃ©ltÃ³kÃ©ppen emlÃ©keztek meg az Ã¡llamalapÃ­tÃ¡s Ã©s Szent IstvÃ¡n kirÃ¡ly Ã¼nnepÃ©rÅ‘l a kÃ¶zsÃ©g kÃ¶zpontjÃ¡ban, a Szent IstvÃ¡n-szobornÃ¡l. Az Ã¼nnepsÃ©g a helyi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, a testvÃ©rtelepÃ¼lÃ©sek kÃ©pviselÅ‘i, valamint az egyhÃ¡zi Ã©s vilÃ¡gi mÃ©ltÃ³sÃ¡gok jelenlÃ©tÃ©ben, a nemzeti Ã¶sszetartozÃ¡s szellemÃ©ben zajlott.
2025-08-21: KÃ¶zÃ©let - :

Ãšjraindultak a buszok BodzafordulÃ³n

NÃ©gy elektromos busszal indÃ­tottÃ¡k Ãºjra a helyi utasszÃ¡llÃ­tÃ¡st BodzafordulÃ³n. A hÃ©tfÅ‘tÅ‘l kÃ¶zlekedÅ‘ jÃ¡rmÅ±veket a helyreÃ¡llÃ­tÃ¡si alapbÃ³l szereztÃ©k be, Ã©s kÃ©t hÃ©tig ingyenesen szÃ¡llÃ­tjÃ¡k a lakossÃ¡got. A jÃ¡ratokat Ã©s megÃ¡llÃ³kat a tanÃ©vkezdÃ©s elÅ‘tt vÃ©glegesÃ­tik.Â 
rel="noreferrer"