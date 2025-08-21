A RomÃ¡niai Demokratikus Szakszervezetek KonfÃ¶derÃ¡ciÃ³ja, az Alfa Cartel, a FrÄƒÈ›ia Ã©s a Meridian szakszervezeti konfÃ¶derÃ¡ciÃ³ kÃ¶zÃ¶s tiltakozÃ¡sÃ¡n a nÃ©gy bizalmi â€“ Nagy GÃ¡bor, Bong Vilmos, Vasile Neagovici Ã©s Maria Neagoe â€“ sÃ©relmezte, hogy a megszorÃ­tÃ³ intÃ©zkedÃ©sekrÅ‘l a kormÃ¡ny az Ã©rintett Ã¡gazatok kÃ©pviselÅ‘i nÃ©lkÃ¼l dÃ¶ntÃ¶tt Ã©s nem vettÃ©k figyelembe az egyes terÃ¼letek sajÃ¡tossÃ¡gait. A szakszervezetek mÃ©ltÃ¡nyos minimÃ¡lbÃ©rt Ã©s nyugdÃ­jakat kÃ¶vetelnek, tiltakoznak a kÃ¶zszolgÃ¡ltatÃ¡sok lerombolÃ¡sa ellen, kÃ©rik, hogy tartsÃ¡k tiszteletben a kÃ¶zszfÃ©rÃ¡ban dolgozÃ³kÂ tÃ¶rvÃ©nyes Ã©s szerzÅ‘dÃ©ses jogait, valamint azt, hogy a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si hiÃ¡ny csÃ¶kkentÃ©sÃ©t ne az alkalmazottak Ã©s az orszÃ¡g gazdasÃ¡ga kÃ¡rÃ¡ra oldjÃ¡k meg.Â

A nÃ©gy szakszervezeti konfÃ¶derÃ¡ciÃ³ Ã¶sszehangolt akciÃ³i folytatÃ³dnak egÃ©szen tanÃ©vkezdÃ©sig, a megyei kormÃ¡nyhivatalok mellett az oktatÃ¡si minisztÃ©rium Ã©s a kormÃ¡ny Ã©pÃ¼lete elÅ‘tt is tartanak tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡sokat. A rÃ¶gzÃ­tett program szerint a hÃ¡romszÃ©ki szakszervezeti vezetÅ‘k is rÃ©szt vesznek kisebb csoportokkal a fÅ‘vÃ¡rosi akciÃ³kon, Ã©s mÃ©g ebben a hÃ³napban talÃ¡lkozÃ³t szerveznek a helyi parlamenti kÃ©pviselÅ‘kkel, szeÂ­nÃ¡torokkal, hogy tudassÃ¡k elÃ©gedetlensÃ©gÃ¼k okait Ã©s kÃ¶zÃ¶sen keressenek megoldÃ¡st a problÃ©mÃ¡kra.Â

A tegnapi sepsiszentgyÃ¶rgyi megmozdulÃ¡s a szakszervezetek kÃ¶zÃ¶s beadvÃ¡nyÃ¡nak a prefektÃºrÃ¡n tÃ¶rtÃ©nt iktatÃ¡sÃ¡val Ã©rt vÃ©get, jÃ¶vÅ‘ szerdÃ¡n ÃºjbÃ³l kivonulnak a kormÃ¡nyhivatal elÃ©, ugyanazon a napon a Nagy GÃ¡bor vezette TanÂ­Ã¼gyiek Szabad Szakszervezete hÃ¡romszÃ©ki tagjainak egy csoportja a fÅ‘vÃ¡rosban vesz rÃ©szt az oktatÃ¡si minisztÃ©rium elÃ© tervezett megmozdulÃ¡son. A tanÃ©vkezdÃ©s bojkottjÃ¡ra vonatkozÃ³an egyelÅ‘re nincs hatÃ¡rozott Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡suk a szakszervezeteknek, Ãºgy vÃ©lik, a kÃ¶vetkezÅ‘ hetek tÃ¡rgyalÃ¡saitÃ³l fÃ¼gg, hogy mikÃ©nt dÃ¶ntenek.Â

A tanÃ¼gyiek mellett a hÃ¡romszÃ©ki tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡sokban Ã©rintettek az egÃ©szsÃ©gÃ¼gyben dolgozÃ³k, az Ã¶nkormÃ¡nyzatok alkalmazottai, a mezÅ‘gazdasÃ¡gi szakigazgatÃ³sÃ¡g adminisztrÃ¡ciÃ³ja is.