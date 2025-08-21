Újraindultak a buszok Bodzafordulón

Négy elektromos busszal indították újra a helyi utasszállítást Bodzafordulón. A hétfőtől közlekedő járműveket a helyreállítási alapból szerezték be, és két hétig ingyenesen szállítják a lakosságot. A járatokat és megállókat a tanévkezdés előtt véglegesítik.

Közel 35 évig nem volt közszállítás Bodzafordulón – közölte Raul Urdă polgármester. A második mandátumánál tartó USR-s politikus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a helyreállítási alapnál (PNRR) pályáztak a buszokra, és önrész nélkül valósították meg a mintegy 8,5 millió eurós beruházást. Ebből négy hazai (szatmárnémeti) gyártású elektromos buszt vásároltak és öt töltőállomást hoztak létre. A buszokra kerekesszékkel is fel lehet szállni, és minden ülés mellett van USB-csatlakozó is.

A közszállítást az önkormányzat által létrehozott Transport Energoterm Întorsura nevű cég fogja működtetni, a járatok útvonala és menetrendje még nem végleges, de a legfontosabb szempont az, hogy a helybeliek könnyen elérjenek a központba és a vasútállomáshoz, a gyermekek pedig az iskolába. Az első két hétben ingyenesen lehet utazni, szeptembertől pedig 3 lej lesz egy jegy ára (függetlenül attól, hogy egy vagy több megállót utazik valaki), a gyermekeknek azonban a tanítási napokon nem kell fizetniük. Jegyet az automaták felszereléséig és az online rendszer beüzemeléséig a sofőrnél lehet vásárolni készpénzzel vagy kártyával. Az újraindult közszállítási szolgáltatás javítására a lakosság a működtető Facebook-oldalán tehet javaslatokat.

Bodzaforduló a Bodzai-medence központjában terül el, lakossága a 2021-es népszámláláson 8332 fő volt, 804 lélekkel több, mint 2011-ben; a városkából és a környékén hosszan sorakozó 12 faluból a jó vasúti összeköttetés miatt viszonylag sokan ingáznak Brassóba. (demeter)