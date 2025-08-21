Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újraindultak a buszok Bodzafordulón

2025. augusztus 21., csütörtök, Közélet

Négy elektromos busszal indították újra a helyi utasszállítást Bodzafordulón. A hétfőtől közlekedő járműveket a helyreállítási alapból szerezték be, és két hétig ingyenesen szállítják a lakosságot. A járatokat és megállókat a tanévkezdés előtt véglegesítik. 

  • Közel 35 évi szünet után indult újra a közszállítás Bodzafordulón. Fotó: Facebook / Transport Energoterm Intorsura
    Közel 35 évi szünet után indult újra a közszállítás Bodzafordulón. Fotó: Facebook / Transport Energoterm Intorsura

Közel 35 évig nem volt közszállítás Bodzafordulón – közölte Raul Urdă polgármester. A második mandátumánál tartó USR-s politikus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a helyreállítási alapnál (PNRR) pályáztak a buszokra, és önrész nélkül valósították meg a mintegy 8,5 millió eurós beruházást. Ebből négy hazai (szatmárnémeti) gyártású elektromos buszt vásároltak és öt töltőállomást hoztak létre. A buszokra kerekesszékkel is fel lehet szállni, és minden ülés mellett van USB-csatlakozó is.

A közszállítást az önkormányzat által létrehozott Transport Energoterm Întorsura nevű cég fogja működtetni, a járatok útvonala és menetrendje még nem végleges, de a legfontosabb szempont az, hogy a helybeliek könnyen elérjenek a központba és a vasútállomáshoz, a gyermekek pedig az iskolába. Az első két hétben ingyenesen lehet utazni, szeptembertől pedig 3 lej lesz egy jegy ára (függetlenül attól, hogy egy vagy több megállót utazik valaki), a gyermekeknek azonban a tanítási napokon nem kell fizetniük. Jegyet az automaták felszereléséig és az online rendszer beüzemeléséig a sofőrnél lehet vásárolni készpénzzel vagy kártyával. Az újraindult közszállítási szolgáltatás javítására a lakosság a működtető Facebook-oldalán tehet javaslatokat. 

Bodzaforduló a Bodzai-medence központjában terül el, lakossága a 2021-es népszámláláson 8332 fő volt, 804 lélekkel több, mint 2011-ben; a városkából és a környékén hosszan sorakozó 12 faluból a jó vasúti összeköttetés miatt viszonylag sokan ingáznak Brassóba. (demeter)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 149 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Közélet - Fekete Réka:

Méltányos bérezést és valós reformokat követelnek (Tiltakoznak a szakszervezetek)

Négy szakszervezeti tömörülés közel száz háromszéki tagja vonult tegnap a Kovászna megyei kormányhivatal sepsiszentgyörgyi székháza elé, hogy kifejezzék tiltakozásukat az országos megszorító intézkedések közszférában dolgozókat érintő hatásai ellen. 
2025-08-21: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Székelyföld szívében megélni ­magyarságunkat (Augusztus 20. Sepsiszentgyörgyön)

Az erdélyi magyarság számára ma is ugyanazon értékek jelentik a megtartó erőt, mint István király korában: a hit, a közösség, a szülőföldhöz való hűség, és ezt különösen fontos tudatosítanunk – mutatott rá Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője tegnap délután Sepsiszentgyörgyön a magyar államalapítás tiszteletére tartott ünnepségen.
rel="noreferrer"