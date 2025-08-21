Kárpátalja második legnagyobb városában – a magyar határtól alig 30 kilométerre – mindenki egy hatalmas robbanásra riadt fel mára virradóan... Csütörtök hajnalban orosz rakétamádás érte az egyik munkácsi üzemet és annak raktárcsarnokait. 12 embert vittek kórházba, kettejük állapota súlyos. Halálos áldozatról nincs tudomásunk.

A katasztrófa-elhárítási szolgálat nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, oltják a hatalmas tüzet. A helyi hatóságok arra szólították fel a munkácsi lakosokat, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne menjenek az utcára. Különösen vigyázzanak a gyerekekre és idősekre, hogy ne lélegezzék be a füstöt. Vélhetőleg az egészségre káros anyagok szabadulhattak fel a robbanás következtében. Helyi információim szerint a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte légitámadás. Hatalmas a pusztítás és a kár. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet. Kárpátalján kívül légi támadások voltak a szomszédos lembergi és ivano-frankivszki régióban is, illetve az ország több nagyvárosban. Halottak is vannak.

Kárpátalján ugyan már korábban is volt rakétatámadás, de most először járt ez személyi sérüléssel és történt lakóövezet közelében. Egyre közelebb ér a háború...

Dunda György