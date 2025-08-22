Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

2025. augusztus 22., péntek

„Megállt az élet, 
nincsen több sora.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARTHA IBOLYA (szül. CSERGŐ) életének 68. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 23-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Megemlékezés

Elmondok egy imát és meggyújtok egy gyertyát, lángja apró, mégis meleget és fényt ad. E kis láng a mi üzenetünk nektek: szeretetünk nem múlik, a szívünkben éltek. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NYERGES CSABÁRA halálának nyolcadik évfordulóján, valamint NYERGES ISTVÁNRA halálának 24. évében. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Szeretteik
Csillag volt ő, szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zaláni KATONA EDIT tanítónőre halálának negyedik évfordulóján.
Emléked legyen áldott.
Szeretteid

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi JUNGER TIBOR EMANUELRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, lánya és unokái
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni ifj. TÓTH SÁNDORRA halálának 19. évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szemerjai RÉTYI JENŐNÉ GYÁRFÁS IRÉNRE (Katica) halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Egyre közelebb ér a háború (Kárpátaljai levelek)

Kárpátalja második legnagyobb városában – a magyar határtól alig 30 kilométerre – mindenki egy hatalmas robbanásra riadt fel mára virradóan... Csütörtök hajnalban orosz rakétamádás érte az egyik munkácsi üzemet és annak raktárcsarnokait. 12 embert vittek kórházba, kettejük állapota súlyos. Halálos áldozatról nincs tudomásunk.
Mi, hol, mikor?

Molnártalálkozó Felsőcsernátonban
Felsőcsernátonban augusztus 23-án, szombaton a Malomkertben tartják a molnártalálkozót. A program: 11 órától regisztráció, a csernátoni hagyományos molnár családok érkezése – kíséri őket Préda Barna; 11.30-tól vendégek érkezése; 12 órától áldás, köszöntőbeszédek; 13 órától előadások – Bugarszki Norbert mohácsi vízimolnár: A magyar csíkjelrendszer, avagy vonalkód a népi kultúrában; Gyenes Tamás Gránátalma-díjas fafaragó, népi iparművész: A Kárpát-medencei szuszékok öröksége; Tamás Péter malomrestaurátor: Malomfelújítások Európában és a veszprémi Fenyves malom bemutatása; 14.30-tól molnárok kerekasztal-beszélgetése; 16 órától molnárlegény-avatás, molnárbíró-választás; 16 órától búzaösszeöntés, -őrlés a malomban; 16.30-tól Székelyföld 1000 arca – Deák András és Szőcs Szilárd előadása; 17 órától népdalvetélkedő; 17.30-tól népi muzsika: Ábri Béla és barátai, vendégelőadó Préda Barna; 19 órától néptánc Fákó Alpár és barátai előadásában; 19.30-tól táncház. Gyermekprogramok: bugri fajátékok, kukoricamorzsolás, véka-mázsa, mérőjáték, halászat, mesekuckó, zsákban futás, kerékgurítás, búzaőrlés. Játékok felnőtteknek: malomvetélkedő, Toldi-próba, zsákemelés.
