„Megállt az élet, nincsen több sora.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARTHA IBOLYA (szül. CSERGŐ) életének 68. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2025. augusztus 23-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4335258

Megemlékezés

Elmondok egy imát és meggyújtok egy gyertyát, lángja apró, mégis meleget és fényt ad. E kis láng a mi üzenetünk nektek: szeretetünk nem múlik, a szívünkben éltek. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NYERGES CSABÁRA halálának nyolcadik évfordulóján, valamint NYERGES ISTVÁNRA halálának 24. évében. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.

Szeretteik

4335231

Csillag volt ő, szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zaláni KATONA EDIT tanítónőre halálának negyedik évfordulóján.

Emléked legyen áldott.

Szeretteid

4335251

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi JUNGER TIBOR EMANUELRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, lánya és unokái

4335252

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni ifj. TÓTH SÁNDORRA halálának 19. évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335253

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szemerjai RÉTYI JENŐNÉ GYÁRFÁS IRÉNRE (Katica) halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335256