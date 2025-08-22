Elhalálozás
„Megállt az élet,
nincsen több sora.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARTHA IBOLYA (szül. CSERGŐ) életének 68. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 23-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335258
Megemlékezés
Elmondok egy imát és meggyújtok egy gyertyát, lángja apró, mégis meleget és fényt ad. E kis láng a mi üzenetünk nektek: szeretetünk nem múlik, a szívünkben éltek. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NYERGES CSABÁRA halálának nyolcadik évfordulóján, valamint NYERGES ISTVÁNRA halálának 24. évében. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Szeretteik
4335231
Csillag volt ő, szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zaláni KATONA EDIT tanítónőre halálának negyedik évfordulóján.
Emléked legyen áldott.
Szeretteid
4335251
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi JUNGER TIBOR EMANUELRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye, lánya és unokái
4335252
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni ifj. TÓTH SÁNDORRA halálának 19. évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335253
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szemerjai RÉTYI JENŐNÉ GYÁRFÁS IRÉNRE (Katica) halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335256