Sepsiszentgyörgy az a város, ahol mindig zajlik valamilyen esemény: foglalkoztatótáborok, futó- és kerékpárversenyek, képzések, edzőtáborok, versenyekre való felkészülések, zenés és más műhelyfoglalkozások, kiállítások, honismereti vetélkedők, nyári koncertek, vakációs bibliahetek, megelőző programok és sok-sok más érdekes rendezvény, amelyeken az óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebbet.

Ezeknek az eseményeknek a megszervezésében óriási szerepük van a civil szervezeteknek és egyesületeknek, hiszen ők azok, akik a lakossági igényeket, ötleteket felkarolják és megvalósítják. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata rendszeresen támogatja ezeket a kezdeményezéseket az ifjúsági, kulturális, sport-, valamint testi és lelki egészségmegőrzés területén kiírt pályázati lehetőségekkel.

Tavaly közel kétszáz alulról építkező, helyi igények mentén megálmodott eseményt támogatott az önkormányzat, idén pedig még nagyobb összeget fordítottunk a hasonló kezdeményezések támogatására, így a sepsiszentgyörgyi székhellyel rendelkező egyesületek, alapítványok összesen 1 750 000 lej értékben (300 ezer lejjel több, mint tavaly) pályázhattak kulturális, sport-, ifjúsági, valamint testi és lelki egészségmegőrző programok megvalósítására. Egy egyesület legtöbb három pályázata részesülhetett pozitív elbírálásban, a nyertes projekteket 2025 végéig kell megvalósítani.

Előző önkormányzati szemlénkben a kulturális, és a sportpályázatokról írtunk, ez alkalommal az ifjúsági, valamint a testi és lelki egészségmegőrzés területén kiírt pályázati lehetőségekből szemlézünk.

Támogatjuk a jövő nemzedékét

A sepsiszentgyörgyi ifjúsági szervezetek pályázatai nyomán cserkészprogramok, elsősegély-oktató tábor, ifjúsági tábor, zenés irodalmi estek, iskolai csapatépítők, bringás vándortábor, Bike Picnic, tanulmányi kirándulások valósulnak meg az év végéig. Június közepén immár negyedik alkalommal szervezték meg a Tricikli Fesztivált Sepsiszentgyörgyön, a mozgó irodalmi fesztivál négy helyszínen zajlott beszélgetésekkel, író-olvasó találkozóval, kiállításmegnyitóval, rendhagyó irodalomórával, zenével és tánccal. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum Diáktanácsa június 21-én szervezte meg a már hagyományossá vált tanévzáró eseményét, a 29. Széchenyi-bált, amelynek idén a miklósvári Kálnoky-kastély adott otthont. A rendhagyó, elegáns ünnepségen az érdeklődők visszarepülhettek a múltba, és megtapasztalhatták a reformkori bálok hangulatát, megválasztották a bál királyát és királynőjét, majd mindenki összegyűlt az ünnepi vacsorára.

Egészség testben, lélekben

Ebben az évben a legnagyobb összeggel a testi és lelki egészségmegőrző pályázatokat támogatta az önkormányzat, hiszen tavaly nagyon sok hasznos pályázat valósult meg, ugyanakkor rengeteg finanszírozási kérelem is érkezett, amelyek nem kaptak támogatást, ezért idén ezekre a pályázatokra több pénzt biztosítottunk. A program célja az egészséges életmód kialakítása, megőrzése és népszerűsítése, valamint a közösségépítés. Tavaly 50 pályázó 58 programja kapott finanszírozást, idén 89 egyesület 59 programja részesült pozitív elbírálásban.

A Motorious Tramps Egyesület júniusban egy rendhagyó motoros vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági képzésprogramot szervezett, amely háromszáz érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja a motoros közlekedésbiztonság javítása, a testi-lelki egészség elősegítése, valamint a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi összetartozás erősítése volt.

Július végén Felszusszanás4 címmel szervezett nappali foglalkoztatótábort a Sepsi HISZ Egyesület, amelynek keretében sérült gyermekek és az őket nevelő szülők számára tartottak játékos, zenés foglalkozásokat. Az idei nappali táborban 17 szülő és 14 sérült gyermek vett részt a különböző kulturális programokon, koncerteken, kiállításokon, valamint közös mozgásos és kézműves-foglalkozásokon.

Az önkormányzat pályázatainak célja, hogy a lakók még inkább otthonuknak érezzék Sepsiszentgyörgyöt, ahol minden korosztály teret, lehetőséget és támogatást kap arra, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. A városvezetés a helyi egyesületekkel karöltve építi a közösséget, hogy az örömmel lakja be a város minden terét, a dohánygyár udvarától elkezdve a sportpályákig, parkokig, hiszen ezek az alulról érkező kezdeményezések valós igények mentén fogalmazódnak meg. A közösségbe fektetni a legnagyobb kihívás és a legszebb munka egyben, amely hosszú távon mindig megtérül. Arra buzdítjuk az egyesületeket, hogy a jövőben is éljenek a pályázati lehetőségekkel, kövessék figyelemmel a www.sepsi.ro weboldalt, valamint az önkormányzat Facebook-oldalát, ahonnan időben értesülhetnek a jövő év elején meghirdetésre kerülő pályázati kiírásokról.

