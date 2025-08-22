Fiatal művészek találkozója

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2025. augusztus 14–17. között szervezte meg a 6. ODFIE Összművészeti Találkozót a Hargita megyei Tusnádfürdőn közel 250 fiatal részvételével.

A rendezvény elsődleges célja az, hogy a fiatalok minél több területen tudják kifejezni önmagukat a művészeti ágak által. Ugyanakkor célja az is, hogy egy olyan teret biztosítson, ahol a versenyjelleg mellett más programokba is bekapcsolódhatnak, képességeiket erősíthetik, egymástól is tanulhatnak.

A résztvevők tíz kategóriában jelentkezhettek és mutathatták meg tehetségüket: színjátszás, tánc, fotó-film, képzőművészet, népdal-néptánc-népzene, vers, zene, slam poetry, kreatív írás és kézművesség. A tíz művészeti kategória mindegyikében műhelymunkák zajlottak, amelyekbe a műkedvelőként jelentkezett résztvevők is becsatlakozhattak. Ezek mellett önismereti, csapatépítő és szórakoztató programokra is sor került.

Az idei Összművészeti találkozón 21 meghívott szakember gondoskodott arról, hogy a résztvevők napközben szakmailag fejlődhessenek és szárnyaikat olyan hozzáértők segítségével bontogathassák, akiknek a művészet a lételemük. A meghívottak sorát színművészek, zenészek, énekesek, írók, költők, pedagógusok tették színessé.

A fiatalok csütörtöktől vasárnapig a felsorolt művészeti ágakban fejlődhettek, csillogtatták meg tehetségüket és mérhették össze tudásukat.

A rendezvény csütörtökön délután istentisztelettel vette kezdetét, amelyet Széles László harmadéves teológiai hallgató, az ODFIE alelnöke tartott. Ezt követően Demeter Zoltán, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör felügyelőgondnoka köszöntötte a részt vevő fiatalokat, majd a szervezők hivatalosan megnyitották a rendezvényt. A délután folyamán a tíz művészeti ág bemutatása történt meg. Este Vass Lehel vezetésével össz­művészeti kvízre került sor, majd az UGT koncertjén vehettek részt a fiatalok. Ezután tábortűz melletti közös éneklés és zenélés tette teljessé a találkozás örömét.

Az Összművészeti minden napját kiscsoportos reggeli áhítatok indították, melyet a rendezvényen részt vevő teológiai hallgatók és lelkészek vezettek. Napközben a műhelymunkáké és az előadásoké volt a főszerep, esténként pedig koncertek és bulik biztosították a hangulatot. Pénteken este a Caravel zenekar, szombaton pedig Dávid Dániel lépett az ArtZ színpadára.

Vasárnap, a rendezvény utolsó napjának délelőttjén kiértékelő beszélgetések zajlottak, majd délután sor került a díjkiosztó gálára. Az idei év újítása, hogy bizonyos kategóriákban csak fejlesztő tevékenységek zajlottak, pályamunkák nem készültek és nem kerültek díjazásra.

Az ArtZ – 6. ODFIE Összművészeti Találkozón számos háromszéki fiatal díjat nyert. A képzőművészet kategóriában 1. helyezett Bedő Panna (Sepsiszentgyörgy), 2. helyezett Költő Dorka Hanna (Sepsikőröspatak), 3. helyezett Költő Lilla Hanga (Sepsikőröspatak). Népdal kategóriában 2. helyezett Peti Lilla (Sepsiszentgyörgy), fotó kategóriában különdíjas Zsigmond Zoltán (Árkos), vers kategóriában 1. helyezett Imreh Andrea (Sepsiszentgyörgy), 2. helyezett Király Ármin Richárd (Sepsiszentgyörgy). Színjátszás kategóriában 2. helyezett a SEDFIE (Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet), színész különdíjat kapott Imreh Andrea (Sepsiszentgyörgy). Slam poetry kategóriában 1. helyezett Kozma Rákhel (Sepsiszentgyörgy), 3. helyezett Zoltán-Nagy Etele (Sepsiszentgyörgy), különdíjat kapott Székely Szandra (Barót).

Az idei évben nagyot álmodtunk, létrehoztuk az ArtZ Fődíjat, azzal az elképzeléssel, hogy azt a fiókegyletet jutalmazzuk vele, amelyből minden kategóriában jelentkezik legalább egy személy, továbbá azokban jó eredményeket érnek el. Mivel egyetlen egylet sem felelt meg ezeknek a feltételeknek, újragondoltuk a fődíj célját. Azt az egyletet jutalmaztuk vele, amely az elmúlt egy év során energiát és időt nem sajnálva, odaadó munkájának és kitartásának köszönhetően a legtöbbet fejlődött. Az ArtZ Fődíjat a VARDFIE (Várfalvi és Aranyosrákosi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet) csapata nyerte meg.

A rendezvény során célunk volt hangsúlyosabbá tenni, hogy a művészetek és szervezetünk alapmeghatározása, vallásos jellege úgy kapcsolódik össze, hogy a kettő által keressük a találkozást Istennel, egymással és önmagunkkal. Ezért a nyitó istentisztelet és kiscsoportos áhítatok, valamint a különböző művészeti ágak egy közös záró istentisztelet által kapcsolódtak össze Magyari Zita Emese ifjúsági lelkész vezetésével.

Az ODFIE elnöksége