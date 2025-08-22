Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. augusztus 22., péntek

Hozzávalók. A gomba-Wellingtonhoz: 1 tasak mélyfagyasztott vajas leveles tészta, illetve 1 tojás a tetejére; a töltelékhez: 1 kg termesztett csiperke­gomba, 4 édesburgonya, 5–10 dkg spenót, 2 vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors; a sült zöldségekhez: 5 murok, 40 dkg kelbimbó, 4 hagyma, 3–4 db újburgonya, só, bors, (rozmaringos) olívaolaj.

Elkészítése. Előbb elkészítjük a gomba-Wellington töltelékét. Ehhez az édesburgonyát megpucoljuk, kockára vágjuk, enyhén sós vízben puhára főzzük, majd leszűrjük és összetörjük. Felhasználásig félretesszük. Amíg készül az édesburgonya, a gombát kockára vágjuk, kevés olajon előbb megpároljuk, közben sózzuk, majd lepirítjuk, egy tányérra szedjük és felhasználásig félretesszük. A hagymát szintén kockára vágjuk, a maradék olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a spenótot, majd amikor összeroskadt, beletesszük a gombát és az áttört édesburgonyát is. Sóval és borssal ízesítjük, majd hagyjuk teljesen kihűlni.

Ezalatt a körethez a zöldségeket megpucoljuk, az újpityókát és a hagymát négybe vágjuk, a murkot nagyobb hasábokra hasítjuk, az egészet sütőpapírral bélelt tepsibe halmozzuk. Hozzáadjuk a kelbimbót, sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk rozmaringos olívaolajjal, összeforgatjuk, majd 230 Celsius-fokra hevített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük. Tálalásig melegen tartjuk.

Ha kihűlt a gomba-Wellington tölteléke, az egyik vajas leveles tésztát kiterítjük, közepébe halmozzuk a töltelék felét, a tésztával szépen beburkoljuk, lekenjük felvert tojással, majd óvatosan bevagdossuk. A műveletet megismételjük a másik leveles tésztával és a maradék töltelékkel. Az ekképp előkészített gombás töltelékkel töltött tésztarudakat óvatosan sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, majd 180–200 Celsius-fokra melegített sütőben addig sütjük, amíg a teteje barnára sül (kb. 20 perc alatt). Ha megsült, felszeletelés előtt kb. 10 percet pihentetjük.

Tálaláskor tányérra halmozzuk a sült zöldségeket, és ráteszünk egy-két szelet gombás-Wellingtont.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 1,5 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

