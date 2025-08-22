A nap fotója

Következő írásunk

Molnártalálkozó Felsőcsernátonban

Felsőcsernátonban augusztus 23-án, szombaton a Malomkertben tartják a molnártalálkozót. A program: 11 órától regisztráció, a csernátoni hagyományos molnár családok érkezése – kíséri őket Préda Barna; 11.30-tól vendégek érkezése; 12 órától áldás, köszöntőbeszédek; 13 órától előadások – Bugarszki Norbert mohácsi vízimolnár: A magyar csíkjelrendszer, avagy vonalkód a népi kultúrában; Gyenes Tamás Gránátalma-díjas fafaragó, népi iparművész: A Kárpát-medencei szuszékok öröksége; Tamás Péter malomrestaurátor: Malomfelújítások Európában és a veszprémi Fenyves malom bemutatása; 14.30-tól molnárok kerekasztal-beszélgetése; 16 órától molnárlegény-avatás, molnárbíró-választás; 16 órától búzaösszeöntés, -őrlés a malomban; 16.30-tól Székelyföld 1000 arca – Deák András és Szőcs Szilárd előadása; 17 órától népdalvetélkedő; 17.30-tól népi muzsika: Ábri Béla és barátai, vendégelőadó Préda Barna; 19 órától néptánc Fákó Alpár és barátai előadásában; 19.30-tól táncház. Gyermekprogramok: bugri fajátékok, kukoricamorzsolás, véka-mázsa, mérőjáték, halászat, mesekuckó, zsákban futás, kerékgurítás, búzaőrlés. Játékok felnőtteknek: malomvetélkedő, Toldi-próba, zsákemelés.