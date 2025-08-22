Felsőcsernátonban augusztus 23-án, szombaton a Malomkertben tartják a molnártalálkozót. A program: 11 órától regisztráció, a csernátoni hagyományos molnár családok érkezése – kíséri őket Préda Barna; 11.30-tól vendégek érkezése; 12 órától áldás, köszöntőbeszédek; 13 órától előadások – Bugarszki Norbert mohácsi vízimolnár: A magyar csíkjelrendszer, avagy vonalkód a népi kultúrában; Gyenes Tamás Gránátalma-díjas fafaragó, népi iparművész: A Kárpát-medencei szuszékok öröksége; Tamás Péter malomrestaurátor: Malomfelújítások Európában és a veszprémi Fenyves malom bemutatása; 14.30-tól molnárok kerekasztal-beszélgetése; 16 órától molnárlegény-avatás, molnárbíró-választás; 16 órától búzaösszeöntés, -őrlés a malomban; 16.30-tól Székelyföld 1000 arca – Deák András és Szőcs Szilárd előadása; 17 órától népdalvetélkedő; 17.30-tól népi muzsika: Ábri Béla és barátai, vendégelőadó Préda Barna; 19 órától néptánc Fákó Alpár és barátai előadásában; 19.30-tól táncház. Gyermekprogramok: bugri fajátékok, kukoricamorzsolás, véka-mázsa, mérőjáték, halászat, mesekuckó, zsákban futás, kerékgurítás, búzaőrlés. Játékok felnőtteknek: malomvetélkedő, Toldi-próba, zsákemelés.

Falunapok Sepsiszentkirályban

A Kőhíd Egyesület szervezésében hétvégén Sepsiszentkirályban falunapokat tartanak. Szombaton 11–13 óráig Szent István-napi búcsú a római katolikus kápolnánál és koszorúzás a Szent István-szobornál; a szentmisét Racs Csaba egri plébános, teológiai tanár celebrálja; 13 órától kerti parti a kultúrház udvarán; 14 órától szabadtéri élő zene; 16 órától meseolvasás és gyerekfoglalkozás a kultúrház termében Szilá­gyi-Nagy Imolával a Bod Péter Megyei Könyvtár gyerekkönyvtára részéről; 18 órától sörkóstoló az unitárius paplak csűrében; 20 órától István Ildikó és zenész barátai, valamint a Sepsiszentkirályi Dalkör énekel az unitárius paplak udvarán. Vasárnap: 11 órától ökumenikus istentisztelet az unitárius templomban; 10 órától kerti parti a kultúrház udvarán; 14–16 óráig origami gyerekeknek Sándor Attilával a kultúrház termében; 17 órától Nagy Botond Italfogyasztási szokások a 19. századi Háromszéken című előadása a kultúrház termében; 18 órától borkóstoló az unitárius paplak csűrében; 19 órától a Luiza Zan & Jazzpar Trio fellépése az unitárius paplak udvarán; 20 órától Press Tones-koncert az unitárius paplak udvarán; 22 órától tábortűz és kötetlen beszélgetés az unitárius paplak udvarán. Állandó programként a gyerekeknek légvárat biztosítanak, helyi „specifikumként” tepsis flekkent kínálnak.

Szi@ Napok Szentivánlaborfalván

Hétvégén Szentivánlaborfalván a Diószegi-kúria udvarára várják a környékbelieket a fiatalság által szervezett Szi@ Napokra. A program: szombaton 10 órától kopjafaavatás, 15–17 óráig gyermekprogramok, 17 órától pingpongbajnokság, 18 órától a Party Szerviz zenél, 18.30-tól beerpongbajnokság, 21.30-tól az Insect együttes koncertje, 23 órától Nick Havsen, 1 órától Erdeilor. Vasárnap 8.30-tól felvonulás, 9.30-tól szabadtéri ökumenikus istentisztelet, 10.10-től megnyitó, 10.40-től az uzoni Atlantisz Fúvószenekar koncertje, 11.40-

től főzőverseny és székelyföldi pálinkamustra, 12 órától III. szentivánlaborfalvi néptánctalálkozó, 15 órától gyermekprogramok és kézműves-foglalkozások a Szakkör szervezésében, 16 órától autós ügyességi verseny, 17.30-tól a Székely István Dalkör énekel, 18 órától díjkiosztó, 19 órától Jessy-koncert, 20.30-tól a Tiltott Illés zenekar koncertje, 22.30-tól Fehér Krisztián, 23 órától Sound Noire, 0.30-tól Kompi.

Dokumentumfilm-vetítés Baróton

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától bemutatják ifj. Sütő Gábor Egy szép melódia (2013, 34 perc) és Buglya Sándor Úgy mondjam, ahogy volt (2002, 78 perc) című, második világháborús témájú dokumentumfilmjét. Meghívottak: Benkő Levente történész (Barót – Kolozsvár) és Buglya Sándor filmrendező, operatőr, egyetemi tanár (Budapest). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS TIMÁR ZOLTÁN MUNKÁIBÓL. Timár Zoltán természetfotós alkotásaiból augusztus 24-én, vasárnap 11 órától nyílik kiállítás a sepsiszentgyörgyi Evangélikus-lutheránus Egyházközség templomában. A kiállítást megnyitja Szebeni-Szabó Róbert fotográfus, házigazda Zelenák József esperes.

Zene

HEGEDŰ- ÉS ZONGORAKONCERT. Augusztus 23-án, szombaton 17 órától a csomakőrösi református templomban hegedű- és zongorakoncertet tart az Ilyés Hunor és Ilyés Zsolt testvérpár. A belépés díjtalan, az adományokat megköszönik.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínhz műsorán: ma 16 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (román feliratos), 16.30-tól Super bébi (románul beszélő), 18.15-től F1 (román feliratos), 18.30-tól Kopaszok és trükkök (román feliratos), 20.15-től Több­esélyes szerelem (magyarul beszélő), 21 órától Csupasz pisztoly (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Rossz­fiúk (magyarul beszélő), 11.15-től Super bébi (románul beszélő), 16 órától Superman (magyarul beszélő), 16.15-től Jurassic World: Újjászületés (magyarul beszélő), 18.30-tól Csupasz pisztoly (román feliratos), 18.45-től Splitsville (román feliratos), 20.15-től F1 (magyarul beszélő), 20.45-től Senki 2. (román feliratos); vasárnap: 11 órától Super bébi (magyarul beszélő), 11.15-től Rosszfiúk (románul beszélő), 16 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (magyarul beszélő), 16.30-tól Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól Senki 2. (magyarul beszélő), 20.15-től Násznaposok (magyarul beszélő), 20.15-től Többesélyes szerelem (román feliratos).

Hitvilág

IMÁDSÁG ÉS BÖJT A BÉKÉÉRT. Ma ünnepeli a katolikus egyház a Boldogságos Szűz Mária királynő emléknapját. Mária a földön élő hívők anyja, akit a Béke Királynőjeként is segítségül hívnak. „Míg földünket továbbra is háborúk sújtják a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, minden hívőt arra kérek, hogy augusztus 22-én tartsanak böjtöt és imádkozzanak, s könyörögjenek az Úrhoz, hogy adjon nekünk békét és igazságot, és törölje le azok könnyeit, akik a fegyveres konfliktusok miatt szenvednek. Mária, a béke királynője járjon közben, hogy a népek megtalálják a béke útját” – kérte az egyház közösségét XIV. Leó pápa augusztus 20-ai katekézisében.

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református egyházközség gyülekezeti termében augusztus 25–29. között naponta 10–14 óráig kerül sor a vakációs bibliahétre.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Középajtán, hétfőn Nagyajtán. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.