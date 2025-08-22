A mindhárom eddigi mérkőzését elvesztő Sellenberki SK vendégeként szerezheti meg első győzelmét a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban a Sepsi OSK, amely ma 17 órától a nagydisznódi Măgura Stadionban lép pályára a negyedik forduló nyitómeccsén. A Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 által élőben közvetített találkozót Filip Claudiu Andrei vezeti.

Harmadik idegenbeli összecsapására készül a sepsiszentgyörgyi csapat, amely az elmúlt hetekben a Chindia Târgoviște és az FC Metalul Buzău vendégeként is remizett, az előző körben pedig hazai pályán maradt alul a Vajdahunyadi Corvinul ellen, így tizenhatodik a táblázatban. A Szeben megyei együttes még rosszabbul kezdte a másodosztályú bajnokságot, hiszen mindhárom eddigi mérkőzését elvesztette, a Nagyváradi FC Bihar, a Marosvásárhelyi ASA és a Chindia Târgoviște is legyőzte Eugen Beza legénységét, amely a huszadik helyet foglalja el a rangsorban. A háromszéki és a sellenberki alakulat sem brillírozott az első három fordulóban, előbbi az egyik leggyengébb támadójátékkal rendelkezik, a piros-fehér mezesek mindössze egy gólt szereztek, míg utóbbi az egyik legrosszabb védelemmel „büszkélkedhet”, hiszen az ellenfelek hétszer találtak be.

„Nagyobb elvárásaink voltak a Corvinul elleni mérkőzés előtt, viszont be kell ismernünk, a riválisunk jobb volt. Egyelőre nincs olyan együttesünk, amely a nehéz pillanatokat képes lenne megfelelően kezelni. Az edzői utasításokon túl kohézióra és csapatszellemre van szükség, és azt várom, hogy ez a következő találkozón már megmutatkozzon, akárcsak az agresszivitás, a megfelelő magatartás és az együttműködés. Az a legfontosabb, hogy olyan keretünk legyen, amelyben minden játékos egyénileg szeretne kimagasló teljesítményt nyújtani. A nyáron sokan távoztak, ugyanis senkit nem tartunk erőszakkal a klubnál, olyan futballistákat szeretnénk, akik motiváltak és bizonyítani akarnak. Változtatnunk kell azon, ami az előző idényben rossz volt, ehhez pedig elengedhetetlen a csapategység kialakítása” – nyilatkozta Ovidiu Burcă vezetőedző.

Bogdan Oteliță úgy fogalmazott, nem lehet kifogás, hogy idegenben és rossz minőségű pályán játszanak. Kiemelte, az előző mérkőzés után rövid idejük volt ráhangolódni a soron következő találkozóra, azonban azt érzi, hogy készen állnak, teljes mértékben a játékra összpontosítanak. A 23 éves jobbhátvéd hozzátette, a vereség miatt az öltözőben a hangulat gondterheltté vált, ellenben igyekeztek minél hamarabb túltenni magukat a csüggedtségen. A labdarúgó szerint az első győzelem megszerzéséhez nagyon hiányoznak a gólok és a nagyobb akarat, ugyanakkor elmondta, a bajnokság szoros, sokan harcban vannak az élvonalba jutásért, a folytatásban pedig nem engedhetik meg maguknak, hogy pontokat veszítsenek.

A negyedik forduló prog­ramja: * ma: Sellenberki SK–Sepsi OSK (17 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * szombat: FC Metalul Buzău–Vajdahunyadi Corvinul (11 óra), Újszentesi SK–Marosvásárhelyi ASA (11 óra), FC Câmpulung Muscel–Nagyváradi FC Bihar (11 óra), Bukaresti Steaua–Resicabányai CSM (11 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamț–CS Dinamo Bukarest (11 óra), FC Bacău–Concordia Chiajna (11 óra), Gloria Beszterce–CS Tunari (11 óra), CSM Slatina–CS Afumați (11 óra), FC Voluntari–Jászvásári Poli (13 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: Szatmárnémeti Olimpia–Chindia Târgoviște (12 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1).