A Román Labdarúgó-szövetség szerdán közzétette a harmadosztályú bajnokság 2025–2026. évi idényének csoportbeosztását, tegnap pedig az alapszakasz menetrendjét is elkészítette. Az előző évekkel ellentétben ezúttal nem száz, hanem 96 együttes küzd a 2. Ligába jutásért. Az augusztus 29-én és 30-án rendezendő nyitófordulóban mindkét háromszéki csapat hazai pályán játszik: a Sepsi OSK II. a CSO Plopeni, míg a Kézdivásárhelyi SE a Victoria Traian ellen lép pályára.

A 96 alakulatot nyolc csoportba sorolták, az alapszakaszban mindenki huszonkét mérkőzést játszik oda- és visszavágó rendszerben. Minden csoportból az első négy a felsőházban, az 5–12. helyezettek az alsóházban folytatják. A playoffban szereplők a szomszédos sorozat legjobb négy csapatával csatáznak nyolc fordulóban, ugyanakkor csak az azonos csoportból továbbjutók ellen szerzett pontokat viszik magukkal. Az elsők a másod­osztályba jutnak, míg a négy második osztályozó tornán harcol az ötödik feljutó helyért. A playoutban az érdekeltek megtartják az addig szerzett pontokat, illetve egy újabb odavágót játszanak, az utolsó két helyezett kiesik, a hatodikok közül további öt együttes egy összesített táblázat alapján búcsúzik.

A Nagy Sándor irányította Sepsi OSK II. a második fordulóban szintén itthon játszik, ekkor a Sporting Liești látogat a szemerjai stadionba, a Liviu Negoiță edzette Kézdivásárhelyi SE pedig a CS Blejoi vendégeként lép pályára. A harmadik körben a sepsiszentgyörgyi gárda az Unirea Braniștea otthonában harcol a győzelemért, a céhes városi alakulat pedig a CSM Râmnicu Sărat ellen küzd a három pontért a Sinkovits Stadionban. Az odavágó-sorozat november 8-ig tart, a háromszéki rangadókat a negyedik és a tizenötödik körben rendezik.

Csoportbeosztás: * 1. csoport: Bucovina Rădăuți, Cetatea Suceava, Șoimii Gura Humorului, Știința Miroslava, Jászvásári USV, CSM Vaslui, Aerostar Bacău, FC Bacău II., Viitorul Onești, CSM Adjud, Gyergyószentmiklósi VSK, Székelyudvarhelyi FC * 2. csoport: Sepsi OSK II., Kézdivásárhelyi SE, Sporting Liești, Unirea Braniștea, Galaci Oțelul II., Unirea Brăila, Victoria Traian, CSM Râmnicu Sărat, CSO Plopeni, CS Păulești, CS Blejoi, Petrolul Ploiești II.

A háromszéki csapatok programja az odavágóban: * 1. forduló: Sepsi OSK II.–CSO Plopeni, KSE–Victoria Traian * 2. forduló: Sepsi OSK II.–Sporting Liești, CS Blejoi–KSE * 3. forduló: Unirea Braniștea–Sepsi OSK II., KSE–CSM Râmnicu Sărat * 4. forduló: Sepsi OSK II.–KSE * 5. forduló: Petrolul Ploiești II.–Sepsi OSK II., KSE–Sporting Liești * 6. forduló: Sepsi OSK II.–Unirea Brăila, Unirea Braniștea–KSE * 7. forduló: Galaci Oțelul II.–Sepsi OSK II., KSE–CSO Plopeni * 8. forduló: Sepsi OSK II.–CS Păulești, KSE–Petrolul Ploiești II. * 9. forduló: Victoria Traian–Sepsi OSK II., Unirea Brăila–KSE * 10. forduló: Sepsi OSK II.–CS Blejoi, KSE–Galaci Oțelul II. * 11. forduló: CSM Râmnicu Sărat–Sepsi OSK II., CS Păulești–KSE.