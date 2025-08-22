Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sportnapok, 2025Idén ismét mozgásba hoznák Sepsiszentgyörgyöt

2025. augusztus 22., péntek, Sport

Idén szeptember 19. és 21. között rendezik meg a nagykorúsítás előtt álló sepsiszentgyörgyi Sportnapokat, melynek ez lesz a tizenhetedik kiírása. A nagy népszerűségnek örvendő esemény ezúttal is a megyeszékhely és a környék minden lakójának szól, több tucat programja pedig különböző sportágakba kínál betekintést, kiemelt hangsúlyt fektetve a közösségi élményre.

    Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Sportnapok

Jövő hónap derekán ismét a sporté lesz a főszerep Sepsiszentgyörgyön, szeptember 19–21. között a város főterén tartják a megyeszékhelyi Sportnapok tizenhetedik kiírását. Az eseményre hagyományosan minden sportkedvelőt, mozogni vágyót és – nem utolsósorban – minden lakót várnak, életkortól függetlenül. A pénzügyi megszorítások következtében a korábbi évekhez képest szerényebb költségvetés mellett kerül sor a rendezvényre, de őrzik annak értékeit és közösségépítő szerepét.

A Sportnapokon részt venni kívánó egyesületek, testnevelő tanárok és sportkedvelők jelentkezését a szervezők augusztus 22-ig várják, elsősorban olyan programjavaslatokkal, amelyek a város központjában (Szabadság tér, Erzsébet park, a Lábas Ház és a Székely Mikó Kollégium előtti útszakasz) lebonyolíthatók. Jelentkezni Sepsiszentgyörgy önkormányzatának hivatalos portálján lehet. 

„A megyeszékhelyiek minden évben nagyon várják ezt a rendezvényt, hiszen ez egy sikertörténet. Idén kisebb költségvetésből gazdálkodunk, viszont bizakodom, hogy a szervezőcsapattal mindent megoldunk. Reménykedem abban is, hogy szórakoztató és mozgalmas Sportnapokat tudunk tető alá hozni” – nyilatkozta Nemes Áron fő szervező.

Tavaly a szervezők 3000 éremmel, 280 serleggel és 1000 pólóval készültek a Sportnapokra, a programok száma meghaladta a százat, közel 50 sportág került bemutatásra, a szervezésben pedig több mint 40 egyesület és klub vett részt. (t)

