Bíróságon kérik a Salrom-közgyűlés megtartását

A gazdasági minisztérium a bírósághoz fordult, amiért az Országos Sóipari Társaság (Salrom) részvényeseinek közgyűlése megtagadta a vállalat igazgatótanácsi tagjainak menesztését – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Radu Miruţă.

A gazdasági miniszter kérdésre válaszolva elmondta: a részvényesek közgyűlését összehívták, ennek ellenére a testület nem ült össze megállapítani, hogy a parajdi bányakatasztrófa miatt a Salromot veszteség érte, ami törvénynek megfelelően maga után vonja az igazgatótanácsi tagok menesztését.

Radu Miruţă szerint a részvényesek törvénytelenül tagadták meg a közgyűlés megtartását, ezért a minisztérium a bírósághoz fordult. „Annyira ragaszkodnak a székükhöz, hogy nem hajlandóak összeülni, pedig törvény kötelezi őket erre” – jegyezte meg a gazdasági miniszter.

Radu Miruţă július 3-án jelentette be, hogy a parajdi bányakatasztrófa miatt kéri a Salrom részvényeseinek közgyűlését, vonja vissza az igazgatótanács tagjainak mandátumát, és vonja őket felelősségre károkozásért.

A miniszter hangsúlyozta: nem igaz, hogy a katasztrófa veszélye kiszámíthatatlan, előre nem látható volt. Szerinte 2006-ból voltak hivatalos információk erre vonatkozóan, és számos szakvélemény, tanulmány is figyelmeztetett a veszélyre, amit az illetékesek figyelmen kívül hagytak. „Ezeket a hivatalos információkat semmibe vették, a veszélyt semmibe vették” – fogalmazott.

Szerinte ezeket az információkat a Salrom, a vízügyi igazgatóság és az ásványi erőforrások országos ügynöksége is ismerte. Mint mondta, a bányakatasztrófa a román állam tehetetlenségét mutatja: az illetékes intézmények addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme.