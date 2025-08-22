Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Döntöttek a magánnyugdíjakról

2025. augusztus 22., péntek, Belföld

Elfogadta a kormány a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet, amely megszüntetné a lehetőséget a teljes megtakarítás egy összegben való felvételére.

    Fotó: Pixabay.com

Az eredeti tervezethez képest a kormány módosított elképzelésein. Így a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetnék fel egy összegben a korábbi tervezetben szereplő 25 százalék helyett – közölte Ştefan Daniel Armeanu, a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) alelnöke tegnapi sajtótájékoztatóján. Egy másik módosítás tíz évről nyolv évre csökkentené azt az időszakot, amely alatt havi részletekben vehetnék fel a jogosultak a fennmaradó összeget.

Az ASF-alelnök felhívta a figyelmet arra: a tervezet elfogadása egyik feltétele annak, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felvegye Romániát tagjai sorába.

A megtakarítás 30 százalékának egy tételben való felvételekor a 3000 lejt meghaladó részből levonnak 10 százalék egészségbiztosítási járulékot, az így megmaradó összeget pedig tőkenyereség-adóval terhelik. Ez azt jelenti, hogy a teljes megtakarítás 12–13 százaléka illeti meg az államot – magyarázta az ASF tisztségviselője.

Ha azonban a nyugdíjas részletekben veszi fel a megtakarítását, és ezek értéke nem haladja meg a 3000 lejt, akkor járulékot és adót sem kell fizetnie. A magánnyugdíj-kifizetési alapok havi 0,05 százalékos jutalékot tartanak vissza a megtakarítás teljes összegéből, a kifizetésekért nem számítanak fel újabb jutalékot – részletezte.

A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapnák meg nyugdíj-megtakarításának kifizetetlen részét.

A magánnyugdíjak kifizetését szabályozó kormányzati törvénykezdeményezés feszültséget keltett a koalíciós pártok között. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a tervezet nyilvánosságra hozatalát követően azt mondta: a koalícióban nem volt egyeztetés az új szabályozásról, az RMDSZ pedig elutasít minden olyan javaslatot, amely korlátozná a magánnyugdíjalapba befizető emberek jogait.

A jogszabályjavaslatot a kormány elküldi a parlamentnek, amely szintén megvitatja, majd szavaz róla.

