Menekülnek a besorozás elől

Az idei év első hét hónapjában több mint 5000 ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt Máramaros megye hegyvidékén, kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában, amikor több mint 6700 illegális határátlépést jegyeztek – számolt be tegnap a máramarosszigeti területi határrendészet tájékoztatása nyomán a Maszol.

Iulia Stan, a határrendészet szóvivője szerint valamennyiüket beengedték, és lehetővé tették, hogy vagy a román államtól kérjenek menedéket, vagy a 2022. március 4-i, a háború elől menekülők átmeneti védelméről szóló európai uniós határozat alapján folyamodjanak nemzetközi védelemért.

Iulia Stan felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán állampolgárok a Máramarosi-havasok több, helyenként 1900 méteres magasságot meghaladó részén, nagyon nehéz terepen próbálnak átjutni a határon, megfelelő felszerelés nélkül, ezért a határrendészek prioritása a biztonságuk. Közlése szerint a bajba jutott ukrán állampolgárok megmentését célzó beavatkozások többségében együttműködnek a Máramaros megyei Salvamont hegyimentő-szolgálattal és a katasztrófavédelmi felügyelőséggel.

A háború kezdetétől, 2022 februárjától mostanig több mint 26 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan Románia északi határát, többségük menedéket kért a román hatóságoktól. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta 29 ukrán állampolgárt találtak holtan a Tisza román partján és a Máramarosi-havasokban.