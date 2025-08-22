Protokollingatlant kapott Băsescu

Băsescut, aki 2004–2014 között volt Románia elnöke, 2023-ban fosztották meg a volt államfőknek járó előjogoktól, azt követően, hogy a legfelsőbb bíróság jogerős végzésében megállapította: egyetemi hallgatóként együttműködött az egykori kommunista titkos­szolgálattal, a Securitatéval.

Protokollingatlant bocsátott a kormány Traian Băsescu volt államfő rendelkezésére, miután az alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek minősítette az egykori államfő előjogait eltörlő törvényt – közölte tegnap Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

