Elismerés a Székely Nemzeti Múzeumnak

A tárlat, melynek kurátora Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató, muzeológus, Csereyné Zathureczky Emília életművébe nyújt betekintést. 17–18. századi hímzésekkel, bútorokkal, 18–19. századi kerámiákkal, keménycserepekkel, üvegtárgyakkal, bronzdepó tárgyakkal idézi meg a múzeum alapítójának lenyűgöző tárgyi világát, az intézmény korai gyűjteményét.

A Székely Nemzeti Múzeum megtiszteltetésnek tekinti, hogy a díjra jelöltek között egy olyan budapesti kiállítás is szerepel, amelynek főkurátora a múzeum munkatársa, Kinda István. A Székelyek – Örökség-mintázatok című tárlat augusztus 24-ig látható a budapesti Néprajzi Múzeumban, 2025 októberében Sepsiszentgyörgyön is bemutatkozik, így az itt élők hamarosan közvetlenül is találkozhatnak vele.

Az Év Múzeuma díjat a Pulszky Társaság 2010-ben alapította, és évente ítélik oda, a múzeumok tudományos felkészültségét, krea­tivitását és a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazva. A zsűri 14 kiállítás közül választja ki a két fődíjast (a 10 millió forint alatti és feletti költséggel létrehozott tárlatokat külön díjazzák, a Székely Nemzeti Múzeum az utóbbi kategóriában méretkezik meg nyolc másik kiállítással). Ezenkívül a zsűri az alábbi kategóriákban adhat különdíjakat: a legtalálóbb cím; a legjobb látvány (installáció, grafika, megjelenés); a legjobb bemutatkozó videó, film, montázs; a legjobb eredeti mondanivaló (ismert témát újszerűen vagy egy nem ismert témát mutat be a közönség számára); a fenntarthatósági és állományvédelmi szempontokat legjobban tükröző kiállítás.

A szakmai konferenciá­val egybekötött díjátadót október 21-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezi a Pulszky Társaság. (-kas)