Úgy tűnik, a kovásznai székhelyű Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesületének közösségében a kapcsolattartás és a kapcsolódás két külön fogalom: míg előbbi együttműködésben nyilvánul meg, a kapcsolódás az egymás értékeinek felfedezését, megismerését, az egymásra hangolódást, az egymástól való tanulást jelenti. Ezt fogalmazzák meg az idei, nyolcadik alkalommal szervezett Tündérvár-tábor felnőtt lakói, akik gyermekeikkel együtt vasárnapig élvezik egymás társaságát a Benedek-mezőn.

A kedden érkezett táborozók alighogy berendezkedtek, szerdán máris elhagyták a táborhelyet, mivel augusztus 20-ra való tekintettel Szent István királyra emlékező kiruccanást szerveztek a közeli Sepsiszentkirályra, ahol az unitárius templomban idézték államalapító királyunk alakját, majd az esti tábortüzet mint őrtüzet állták körül himnuszunk elének­lése mellett.

A tábor igazi belakása a tegnapi kiscsoportos tevékenységekkel kezdődött, amikor minden korosztálynak megvolt a saját elfoglaltsága: kivágósokat készítettek, óriásmarokkóztak, ismerkedtek az íjászattal, agyagoztak, stratégiai játékban próbálták ki ügyességüket, és míg az apukák egy s más szervezési teendővel foglalták el magukat, az anyukák vidám serege fürdőbombát készített. Ez olyan, természetes anyagokból összeálló illatos golyó, amely a vízben pezsegni kezd, és máris kész a kézi habfürdő. Nem ez az egyetlen foglalkozás a felnőttek számára, Parajdi Margit négygyermekes visszatérő sepsiszentgyörgyi anyuka elmondta, a civilben különböző foglalkozású társaik bevezetik őket a saját birodalmukba, lesz fogászati és általános egészségmegőrző téma, önismereti kör, varrás, de bármi szóba kerülhet, ami a szülőket érdekli.

A nagycsaládos modell népszerűsítése, a családon belüli kommunikáció erősítése, az együtt töltött minőségi idő fontossága, a közösen végzett önkéntes munkák szerepe, a rászoruló nagycsaládok megsegítése – mind szerepel a Tündérvár egyesület célkitűzései között, amelyekről Fülöp Csaba, az egyesület alapító elnöke olyan természetesen beszél, mint aki hisz abban, a digitális világ és a pénz uralma ellen lehet harcolni az emberi kapcsolatokkal.