Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Állomási tóMegoldásra váró gondok

2025. augusztus 22., péntek, Közélet

Viszonylag sokan felkeresték a gyereknapon, június elsején Sepsiszentgyörgyön átadott Állomás negyedi tavat és szabadidőközpontot, a látogatók pedig több hiányosságot is szóvá tettek. Ezek közé tartozik, hogy a létesítmény babakocsival vagy kerekesszékkel nehezen megközelíthető, hiányzik az árnyék, kifogásolható a tó vizének minősége, a szigeten található cukrászdaépület pedig még mindig üresen áll. Lapunk megkeresésére az önkormányzat jelezte, a problémák egy részének megoldásán már dolgoznak, de van, amit az országos megszorítások vagy az európai uniós támogatás szabályai miatt egyelőre nem tudnak orvosolni.

  • Még kerül megoldandó probléma a sokak által látogatott Állomás negyedi tónál. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
    Még kerül megoldandó probléma a sokak által látogatott Állomás negyedi tónál. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk kérdésére elismerte, hogy a babakocsikkal érkezők tényleg nem tudnak könnyen lejutni a tóhoz, az egyik lehetőség az építés alatt kialakított átmeneti, poros-köves műszaki út, a másik a Rompetrol-benzinkút felől a gáton keresztül, de utóbbi is eléggé körülményes. Az elöljáró elmondta, a napokban egy úgynevezett prizmát (egyfajta rámpát) szerelnek a lépcsőkre, ezen majd le lehet tolni a babakocsikat. 

A mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők számára a lépcsőknél elhelyezett lifteket azért nem indította el a létesítményt kezelő, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó ReKreatív vállalat, mert ehhez egyrészt szükség van a működtetési engedélyre az országos felügyeleti hatóságtól (ISCIR), illetve állandó személyzetnek is kell lennie a létesítménynél. Előbbit nemsokára beszerzik, ám utóbbinál az a gond, hogy a megszorító rendeletek megtiltják az alkalmazást mind a ReKrea­tívnál, mind az önkormányzatnál. Ezért állandó személyzetet egyelőre nem tudnak biztosítani. 

Az alpolgármester szerint engedélyt kell kérniük a kormánytól, hogy a ReKrea­tív soron kívül alkalmazhasson, amire már csak azért is szükség lesz, mert hamarosan megérkeznek a csónakok és vízibiciklik, és oda is ember kell, aki majd rendezi a bérbeadást, felügyeli, hogy minden rendben történjen. A csónakokat és a vízibicikliket a vállalat már megrendelte, szeptember második felére kellene hogy leszállítsák.   

A tó vizének minőségét illetően az alpolgármester elmondta: a vizet az Oltból biztosítják, amely elpárolgott, azt időközönként pótolni kell, és előfordulhat, hogy a folyó vize olykor zavaros. Az is tény, hogy eredetileg fóliát fektettek a tó aljára, de idővel a folyóból származó vízből üledék került rá, amely szintén felkavarodhat.

Többen azt tették szóvá, hogy a tó körül kevés az árnyékos hely. Ezzel kapcsolatosan az alpolgármester rámutatott, hogy mivel zöldövezet-kialakítási/felújítási beruházásról volt szó, épület vagy bármilyen annak számító építmény csak a terület tíz százalékát foglalhatja el. Ezzel így is eléggé nehezen fértek bele az elvárásokba, és ha utólag bármilyen árnyékolást szolgáló építményt kialakítanak, a pályázati hatóság az első ellenőrzésnél lebontatja. Mint sok más, uniós alapokból finanszírozott beruházásnál, a szabály úgy szól, hogy a befejezéstől számítva öt éven keresztül nem lehet semmit módosítani, így az esetleges árnyékolási lehetőségek is csak ezt követően jöhetnek szóba.

A sziget közepén álló, cukrászdának szánt épület elkészült, a papírmunka egy része van még hátra, így hamarosan a város átveheti az ingatlant. Amint ez megtörtént, elindíthatják a bérbeadási eljárást, ugyanis sem az önkormányzat, sem a ReKreatív kereskedelmi vagy vendéglátó egységet nem működtethet – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-22 08:00 Cikk megjelenítése: 715 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1261
szavazógép
2025-08-22: Közélet - Fekete Réka:

Kapcsolódások a nagycsaládosok táborában (Tündérvár)

Úgy tűnik, a kovásznai székhelyű Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesületének közösségében a kapcsolattartás és a kapcsolódás két külön fogalom: míg előbbi együttműködésben nyilvánul meg, a kapcsolódás az egymás értékeinek felfedezését, megismerését, az egymásra hangolódást, az egymástól való tanulást jelenti. Ezt fogalmazzák meg az idei, nyolcadik alkalommal szervezett Tündérvár-tábor felnőtt lakói, akik gyermekeikkel együtt vasárnapig élvezik egymás társaságát a Benedek-mezőn. 
2025-08-22: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Hat százalékon a munkanélküliség

Közel ezer végzős fiatal jelentkezett a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél, ennek tudható be, hogy július végére több mint egy százalékkal, a korábbi 4,78-ról 6,06 százalékra nőtt térségünkben a munkanélküliségi mutató. 
rel="noreferrer"