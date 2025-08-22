Viszonylag sokan felkeresték a gyereknapon, június elsején Sepsiszentgyörgyön átadott Állomás negyedi tavat és szabadidőközpontot, a látogatók pedig több hiányosságot is szóvá tettek. Ezek közé tartozik, hogy a létesítmény babakocsival vagy kerekesszékkel nehezen megközelíthető, hiányzik az árnyék, kifogásolható a tó vizének minősége, a szigeten található cukrászdaépület pedig még mindig üresen áll. Lapunk megkeresésére az önkormányzat jelezte, a problémák egy részének megoldásán már dolgoznak, de van, amit az országos megszorítások vagy az európai uniós támogatás szabályai miatt egyelőre nem tudnak orvosolni.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk kérdésére elismerte, hogy a babakocsikkal érkezők tényleg nem tudnak könnyen lejutni a tóhoz, az egyik lehetőség az építés alatt kialakított átmeneti, poros-köves műszaki út, a másik a Rompetrol-benzinkút felől a gáton keresztül, de utóbbi is eléggé körülményes. Az elöljáró elmondta, a napokban egy úgynevezett prizmát (egyfajta rámpát) szerelnek a lépcsőkre, ezen majd le lehet tolni a babakocsikat.

A mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők számára a lépcsőknél elhelyezett lifteket azért nem indította el a létesítményt kezelő, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó ReKreatív vállalat, mert ehhez egyrészt szükség van a működtetési engedélyre az országos felügyeleti hatóságtól (ISCIR), illetve állandó személyzetnek is kell lennie a létesítménynél. Előbbit nemsokára beszerzik, ám utóbbinál az a gond, hogy a megszorító rendeletek megtiltják az alkalmazást mind a ReKrea­tívnál, mind az önkormányzatnál. Ezért állandó személyzetet egyelőre nem tudnak biztosítani.

Az alpolgármester szerint engedélyt kell kérniük a kormánytól, hogy a ReKrea­tív soron kívül alkalmazhasson, amire már csak azért is szükség lesz, mert hamarosan megérkeznek a csónakok és vízibiciklik, és oda is ember kell, aki majd rendezi a bérbeadást, felügyeli, hogy minden rendben történjen. A csónakokat és a vízibicikliket a vállalat már megrendelte, szeptember második felére kellene hogy leszállítsák.

A tó vizének minőségét illetően az alpolgármester elmondta: a vizet az Oltból biztosítják, amely elpárolgott, azt időközönként pótolni kell, és előfordulhat, hogy a folyó vize olykor zavaros. Az is tény, hogy eredetileg fóliát fektettek a tó aljára, de idővel a folyóból származó vízből üledék került rá, amely szintén felkavarodhat.

Többen azt tették szóvá, hogy a tó körül kevés az árnyékos hely. Ezzel kapcsolatosan az alpolgármester rámutatott, hogy mivel zöldövezet-kialakítási/felújítási beruházásról volt szó, épület vagy bármilyen annak számító építmény csak a terület tíz százalékát foglalhatja el. Ezzel így is eléggé nehezen fértek bele az elvárásokba, és ha utólag bármilyen árnyékolást szolgáló építményt kialakítanak, a pályázati hatóság az első ellenőrzésnél lebontatja. Mint sok más, uniós alapokból finanszírozott beruházásnál, a szabály úgy szól, hogy a befejezéstől számítva öt éven keresztül nem lehet semmit módosítani, így az esetleges árnyékolási lehetőségek is csak ezt követően jöhetnek szóba.

A sziget közepén álló, cukrászdának szánt épület elkészült, a papírmunka egy része van még hátra, így hamarosan a város átveheti az ingatlant. Amint ez megtörtént, elindíthatják a bérbeadási eljárást, ugyanis sem az önkormányzat, sem a ReKreatív kereskedelmi vagy vendéglátó egységet nem működtethet – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba.