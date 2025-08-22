Hat százalékon a munkanélküliség

Közel ezer végzős fiatal jelentkezett a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél, ennek tudható be, hogy július végére több mint egy százalékkal, a korábbi 4,78-ról 6,06 százalékra nőtt térségünkben a munkanélküliségi mutató.

Július végén 4800 munkanélkülit jegyezett a szakhivatal. Az állástalanok 30 százaléka 25 évnél fiatalabb, 21 százaléka a 40–49, 17 százaléka pedig a 30–39 évesek korcsoportjába tartozik, az 55 év fölöttiek aránya 14 százalék, az 50–55 év közöttieké 11, míg a 20–29 év közöttieké 7 százalék – derül ki a legutóbbi összesítésből. A nyilvántartottak zöme, több mint 3000 állástalan vidéken él, munkanélküli-segélyre pedig mindösszen 552-en jo­go­sultak.

Kelemen Tibor igazgató lapunk érdeklődésére elmondta, jó együttműködés alakult ki a tanintézmények zöme és a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség között, ennek tulajdonítja, hogy idén viszonylag sok fiatal regisztrált álláskeresőként náluk. A következő időszakban várhatóan több pályázat révén képzések indulnak a fiatalok számára, ezért is fontos, hogy szerepeljenek a hivatalos nyilvántartásban. Ugyanakkor az ügynökség is pályázott ifjúsági központok és hálózat kiépítésére – fűzte hozzá az igazgató.

A regisztrációt követő első hatvan napban a friss végzősök ugyan nem jogosultak segélyre, ám ha ebben az időszakban sikerül elhelyezkedniük, akkor 1900 lejes támogatást kaphatnak. A hatvannapos időszak letelte után már jár a munkanélküli-segély, ez hat hónapon át havi 330 lejt jelent, melyből az új rendelkezések alapján letartják a társadalombiztosítási járulékot – mutatott rá kérdésünkre válaszolva az intézményvezető.