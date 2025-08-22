HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

A tanÃ©vkezdÃ©s bojkottjÃ¡ra kÃ©szÃ¼lnek

2025. augusztus 22., pÃ©ntek, KÃ¶zÃ©let

A TanÃ¼gyi Szabad Szakszervezetek FÃ¶derÃ¡ciÃ³ja Ã©s a Spiru Haret Szakszervezeti FÃ¶derÃ¡ciÃ³ a tanÃ©vkezdÃ©s bojkottjÃ¡ra szÃ³lÃ­tja fel tagjait, Ã©s kÃ©ri a szÃ¼lÅ‘ket, valamint a diÃ¡kokat, vÃ¡llaljanak szolidaritÃ¡st akciÃ³jukkal. Hatpontos tiltakozÃ¡si listÃ¡jukat Nagy GÃ¡bor, a szabad szakszervezetek hÃ¡romszÃ©ki elnÃ¶ke juttatta el lapunkhoz.

  • SzerdÃ¡n a prefektÃºra elÅ‘tti tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡son szÃ©p szÃ¡mban voltak jelen tanÃ¼gyi alkalmazottak is. Albert Levente felvÃ©tele
    SzerdÃ¡n a prefektÃºra elÅ‘tti tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡son szÃ©p szÃ¡mban voltak jelen tanÃ¼gyi alkalmazottak is. Albert Levente felvÃ©tele

A kÃ¶zoktatÃ¡sban dolgozÃ³kat tÃ¶mÃ¶rÃ­tÅ‘ TanÃ¼gyi Szabad Szakszervezetek FÃ¶derÃ¡ciÃ³ja Ã©s a Spiru Haret Szakszervezeti FÃ¶derÃ¡ciÃ³ megkezdte az alÃ¡Ã­rÃ¡sok gyÅ±jtÃ©sÃ©t a tanÃ©vkezdÃ©s bojkottjÃ¡ra vonatkozÃ³an. Eszerint szeptember 8-Ã¡n tagjaik nem vesznek rÃ©szt az iskolÃ¡kban 9 Ã³rÃ¡tÃ³l szervezett tanÃ©vnyitÃ³ Ã¼nnepsÃ©geken, a tantestÃ¼leti gyÅ±lÃ©seken, nem tartanak szÃ¼lÅ‘i Ã©rtekezleteket, nem osztjÃ¡k ki a tankÃ¶nyveket, nem vÃ©geznek semmilyen, a tanÃ©vkezdÃ©ssel kapcsolatos tevÃ©kenysÃ©get. A szakszervezeti tagokat arra kÃ©rik, azon a napon viseljenek a tiltakozÃ¡st jelzÅ‘ karszalagot vagy kitÅ±zÅ‘t, Ã©s vegyenek rÃ©szt a fÅ‘vÃ¡rosban, valamint a megyekÃ¶zpontokban a csatlakozÃ³ szakszervezetek Ã¡ltal szervezett megmozdulÃ¡sokon.Â 

Az emlÃ­tett kÃ©t szakszervezet tiltakozik a tanÃ¡rok heti Ã³raszÃ¡mÃ¡nak kettÅ‘vel tÃ¶rtÃ©nÅ‘ nÃ¶velÃ©se, valamint tÃ¶bb szÃ¡z iskola Ã¶sszevonÃ¡sa ellen, sÃ©relmezik a csoport- Ã©s osztÃ¡lylÃ©tszÃ¡m nÃ¶velÃ©sÃ©t, tiltakoznak az Ã³raadÃ³ pedagÃ³gusok javadalmazÃ¡sÃ¡nak 50 szÃ¡zalÃ©kos csÃ¶kkentÃ©se miatt, nem Ã©rtenek egyet az igazgatÃ³k Ã©s tanfelÃ¼gyelÅ‘k tanÃ­tÃ¡si Ã³raszÃ¡mÃ¡nak nÃ¶velÃ©sÃ©vel Ã©s az Ã©tkezÃ©si tÃ¡mogatÃ¡s, valamint a vakÃ¡ciÃ³s jegyek megvonÃ¡sÃ¡val a nettÃ³ 6000 lej fizetÃ©sÅ± tanÃ¼gyi alkalmazottak esetÃ©ben. Az Ã©rdekvÃ©delmi szervezetek felhÃ­vjÃ¡k a figyelmet a vÃ©gleges alkalmazotti stÃ¡tus tervezett megszÃ¼ntetÃ©sÃ©nek veszÃ©lyÃ©re is.

A Spiru Haret Ã©s a szabad szakszervezet kÃ¶zÃ¶s felhÃ­vÃ¡sÃ¡ban kitÃ©rnek arra, hogy a 2025/141-es tÃ¶rvÃ©ny szerinti intÃ©zkedÃ©sek hatalmas kÃ¡rt okoznak a tanÃ¼gynek, alÃ¡Ã¡ssÃ¡k a tanÃ¡rok munkÃ¡jÃ¡t Ã©s a gyermekek jÃ¶vÅ‘jÃ©t, ezÃ©rt a szakszervezeti tagokat Ã©s minden tanÃ¼gyi alkalmazottat arra kÃ©rnek, csatlakozzanak a szeptember 8-i tiltakozÃ³ megmozdulÃ¡shoz, maradjanak ki a tanÃ©vkezdÃ©ssel kapcsolatos minden esemÃ©nybÅ‘l.Â 

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Fekete RÃ©ka Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-08-22 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 677 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 3
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Mi a vÃ©lemÃ©nye az Ilie Bolojan Ã¡ltal bejelentett megszorÃ­tÃ¡sokrÃ³l?








eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1261
szavazÃ³gÃ©p
2025-08-22: KÃ¶zÃ©let - Demeter VirÃ¡g Katalin:

Hat szÃ¡zalÃ©kon a munkanÃ©lkÃ¼lisÃ©g

KÃ¶zel ezer vÃ©gzÅ‘s fiatal jelentkezett a megyei munkaerÅ‘-foglalkoztatÃ¡si Ã¼gynÃ¶ksÃ©gnÃ©l, ennek tudhatÃ³ be, hogy jÃºlius vÃ©gÃ©re tÃ¶bb mint egy szÃ¡zalÃ©kkal, a korÃ¡bbi 4,78-rÃ³l 6,06 szÃ¡zalÃ©kra nÅ‘tt tÃ©rsÃ©gÃ¼nkben a munkanÃ©lkÃ¼lisÃ©gi mutatÃ³.Â 
2025-08-22: MÃ¡rÃ³l holnapra - MÃ³zes LÃ¡szlÃ³:

Lelki kÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g

HÃ©t Ã©s fÃ©l szÃ¡z cserkÃ©sz sorakozik a kolozsvÃ¡ri MÃ¡tyÃ¡s-szoborcsoportnÃ¡l: egyszeri Ã©s meghatÃ³ lÃ¡tvÃ¡ny, a fiatalok Ã¶zÃ¶ne e pillanatban legalÃ¡bb annyira lenyÅ±gÃ¶zÅ‘, mint maga a mÅ±emlÃ©k. BeszÃ©des, egyben jÃ¶vÅ‘be mutatÃ³ fotogrÃ¡fia, mely Ã©ppen nemzeti Ã¼nnepÃ¼nkÃ¶n, Szent IstvÃ¡n napjÃ¡n kÃ©szÃ¼lt. E csoportkÃ©p megismÃ©telhetetlen: a harmincÃ¶tÃ¶dik szÃ¼letÃ©snapjÃ¡t kiadÃ³s emlÃ©ktÃ¡borral Ã¼nneplÅ‘ RomÃ¡niai Magyar CserkÃ©szszÃ¶vetsÃ©g tÃ¡borozÃ³i bevonultak a kincses vÃ¡rosba, s maguk is bekapcsolÃ³dtak a KolozsvÃ¡ri Magyar Napok forgatagÃ¡ba.
rel="noreferrer"