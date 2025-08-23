Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 2. LigaMegtört a jég: először győzött a Sepsi OSK

2025. augusztus 23., szombat, Sport

A sepsiszentgyörgyi csapat első sikerét ünnepelhette a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. Ovidiu Burcă legénysége pénteken 2–0-ra győzött a nyeretlen Sellenberki SK vendégeként a negyedik forduló nyitómérkőzésén. A háromszéki együttes legközelebb a Román Kupa negyedik körében lép pályára, a piros-fehér mezesek szerdán 17.30-tól a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában játszanak a csoportkörbe jutásért.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A háromszéki szurkolótábortól volt hangos a nagydisznódi stadion, ahol a gyep minősége hagyott némi kívánnivalót maga után, a körülmények ellenben nem zavarták meg a vendégeket. A győzelmi kényszerben pályára lépő Sepsi OSK indította aktívabban a találkozót, a 12. percben Mihajlo Nešković lövésénél hibázott a kapus, a labda átgurult a gólvonalon, azonban a találatot a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Negyedóra elteltével előnybe került a mezőnyfölényben futballozó sepsiszentgyörgyi csapat, azonban Fábio Vianna kísérlete Deniz Giafer hátáról szögletre csapódott. A portugál labdarúgó végezte el sarokrúgást is, amelyből Alin Dobrosavlevici közelről a hálóba fejelt (0–1). A folytatásban a házigazdák is kezdtek magukra találni, rövid idő alatt kétszer is egyenlíthettek volna, viszont előbb Bogdan Oteliță mentett nagyot, majd Ciprian Natea fejese a keresztlécről vágódott vissza, így a háromszéki együttes a szünetig megőrizte előnyét.

Jól kezdte a második félidőt a Szeben megyei alakulat, 40 másodperc elteltével Sergiu Jurj pörgetett kevéssel a jobb kapufa mellé, nem sokkal később a csatár újabb lehetőségét fogta Bogdan Ungureanu. A 63. percben óriási helyzet adódott a Sepsi OSK előtt, a csereként beállt Darius Oroian első próbálkozását kiütötte Rareș Măluțan, a kipattanót pedig a jobbhátvéd néhány méterről az üres kapu mellé gurította. A Sellenberk sem tétlenkedett, a 69. percben Edmond Lenghel beadása a bal kapufát találta el, aztán Andrei Șerban lövését hárította a székelyföldi gárda kapusa. Az utolsó negyedórában a piros-fehér mezesek akarata érvényesült, Vianna kísérletét védte a hálóőr, aki a 75. percben tehetetlennek bizonyult, ekkor Giovani Ghimfus sarokpassza után Dimitri Oberlin volt eredményes (0–2). A hajrában Batzula Hunor emelése célt tévesztett, akárcsak Oberlin újabb lehetősége, ám Ovidiu Burcă legénysége így is megérdemelten győzött.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 4. forduló: Sellenberki SK–Sepsi OSK 0–2 (0–1).
Nagydisznód, Măgura Stadion. Vezette: Claudiu Andrei Filip (Craiova). Sellenberk: Măluțan – Buzan (Ntim, 89.), Giafer, Natea, S. Șerban, Boboc (Cotogoi, 64.), Luca (Benzar, 81.), Bucuroiu, Lenghel (Birbic, 81.), Petrescu, Jurj (A. Șerban, 64.). Vezetőedző: Eugen Beza. Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Vianna, Iglesias, Cîmpean, Silaghi (Oroian, 60.), Matei (Ghimfus, 71.), Nešković (Batzula, 66.), Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Dobrosavlevici (17.), Oberlin (75.). Sárga lap: Luca (5.), S. Șerban (49.), Petrescu (87.).

A táblázat:

1. Resicabánya            3          0          0          12–2    9

2. Nagyvárad               3          0          0            8–3    9

3. Voluntari                  3          0          0            4–1    9

4. Marosvásárhely      2          1          0            7–1    7

5. Steaua                      2          1          0            7–2    7

6. Corvinul                   2          1          0            3–0    7

7. Concordia                2          0          1          11–4    6

8. Jászvásár                  2          0          1            5–2    6

9. Sepsi OSK                1          2          1            3–3    5

10. Târgovişte             1          1          1            4–3    4

11. Afumaţi                 1          1          1            4–4    4

12. Metalul                  1          1          1            4–4    4

13. Dinamo                 1          1          1            4–4    4

14. Ceahlăul                1          1          1            2–9    4

15. Bacău                    1          0          2           5–6    3

16. Újszentes              1          0          2            5–7    3

17. Beszterce              0          2          1            1–4    2

18. Slatina                   0          1          2            2–4    1

19. Tunari                    0          1          2            3–6    1

20. Sellenberk             0          0          4            2–9    0

21. Szatmárnémeti     0          0          3            2–10  0

22. Câmpulung           0          0          3            2–12  0

A sepsiszentgyörgyi csapat augusztus 30-án, szombaton 14 órától a táblázatban utolsó előtti Szatmárnémeti Olimpia ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság ötödik fordulójában.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-23 09:00 Cikk megjelenítése: 173 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1281
szavazógép
2025-08-22: Máról holnapra - Mózes László:

Lelki köztársaság

Hét és fél száz cserkész sorakozik a kolozsvári Mátyás-szoborcsoportnál: egyszeri és megható látvány, a fiatalok özöne e pillanatban legalább annyira lenyűgöző, mint maga a műemlék. Beszédes, egyben jövőbe mutató fotográfia, mely éppen nemzeti ünnepünkön, Szent István napján készült. E csoportkép megismételhetetlen: a harmincötödik születésnapját kiadós emléktáborral ünneplő Romániai Magyar Cserkészszövetség táborozói bevonultak a kincses városba, s maguk is bekapcsolódtak a Kolozsvári Magyar Napok forgatagába.
rel="noreferrer"