A sepsiszentgyörgyi csapat első sikerét ünnepelhette a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. Ovidiu Burcă legénysége pénteken 2–0-ra győzött a nyeretlen Sellenberki SK vendégeként a negyedik forduló nyitómérkőzésén. A háromszéki együttes legközelebb a Román Kupa negyedik körében lép pályára, a piros-fehér mezesek szerdán 17.30-tól a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában játszanak a csoportkörbe jutásért.

A háromszéki szurkolótábortól volt hangos a nagydisznódi stadion, ahol a gyep minősége hagyott némi kívánnivalót maga után, a körülmények ellenben nem zavarták meg a vendégeket. A győzelmi kényszerben pályára lépő Sepsi OSK indította aktívabban a találkozót, a 12. percben Mihajlo Nešković lövésénél hibázott a kapus, a labda átgurult a gólvonalon, azonban a találatot a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Negyedóra elteltével előnybe került a mezőnyfölényben futballozó sepsiszentgyörgyi csapat, azonban Fábio Vianna kísérlete Deniz Giafer hátáról szögletre csapódott. A portugál labdarúgó végezte el sarokrúgást is, amelyből Alin Dobrosavlevici közelről a hálóba fejelt (0–1). A folytatásban a házigazdák is kezdtek magukra találni, rövid idő alatt kétszer is egyenlíthettek volna, viszont előbb Bogdan Oteliță mentett nagyot, majd Ciprian Natea fejese a keresztlécről vágódott vissza, így a háromszéki együttes a szünetig megőrizte előnyét.

Jól kezdte a második félidőt a Szeben megyei alakulat, 40 másodperc elteltével Sergiu Jurj pörgetett kevéssel a jobb kapufa mellé, nem sokkal később a csatár újabb lehetőségét fogta Bogdan Ungureanu. A 63. percben óriási helyzet adódott a Sepsi OSK előtt, a csereként beállt Darius Oroian első próbálkozását kiütötte Rareș Măluțan, a kipattanót pedig a jobbhátvéd néhány méterről az üres kapu mellé gurította. A Sellenberk sem tétlenkedett, a 69. percben Edmond Lenghel beadása a bal kapufát találta el, aztán Andrei Șerban lövését hárította a székelyföldi gárda kapusa. Az utolsó negyedórában a piros-fehér mezesek akarata érvényesült, Vianna kísérletét védte a hálóőr, aki a 75. percben tehetetlennek bizonyult, ekkor Giovani Ghimfus sarokpassza után Dimitri Oberlin volt eredményes (0–2). A hajrában Batzula Hunor emelése célt tévesztett, akárcsak Oberlin újabb lehetősége, ám Ovidiu Burcă legénysége így is megérdemelten győzött.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 4. forduló: Sellenberki SK–Sepsi OSK 0–2 (0–1).

Nagydisznód, Măgura Stadion. Vezette: Claudiu Andrei Filip (Craiova). Sellenberk: Măluțan – Buzan (Ntim, 89.), Giafer, Natea, S. Șerban, Boboc (Cotogoi, 64.), Luca (Benzar, 81.), Bucuroiu, Lenghel (Birbic, 81.), Petrescu, Jurj (A. Șerban, 64.). Vezetőedző: Eugen Beza. Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Vianna, Iglesias, Cîmpean, Silaghi (Oroian, 60.), Matei (Ghimfus, 71.), Nešković (Batzula, 66.), Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Dobrosavlevici (17.), Oberlin (75.). Sárga lap: Luca (5.), S. Șerban (49.), Petrescu (87.).

A táblázat:

1. Resicabánya 3 0 0 12–2 9

2. Nagyvárad 3 0 0 8–3 9

3. Voluntari 3 0 0 4–1 9

4. Marosvásárhely 2 1 0 7–1 7

5. Steaua 2 1 0 7–2 7

6. Corvinul 2 1 0 3–0 7

7. Concordia 2 0 1 11–4 6

8. Jászvásár 2 0 1 5–2 6

9. Sepsi OSK 1 2 1 3–3 5

10. Târgovişte 1 1 1 4–3 4

11. Afumaţi 1 1 1 4–4 4

12. Metalul 1 1 1 4–4 4

13. Dinamo 1 1 1 4–4 4

14. Ceahlăul 1 1 1 2–9 4

15. Bacău 1 0 2 5–6 3

16. Újszentes 1 0 2 5–7 3

17. Beszterce 0 2 1 1–4 2

18. Slatina 0 1 2 2–4 1

19. Tunari 0 1 2 3–6 1

20. Sellenberk 0 0 4 2–9 0

21. Szatmárnémeti 0 0 3 2–10 0

22. Câmpulung 0 0 3 2–12 0

A sepsiszentgyörgyi csapat augusztus 30-án, szombaton 14 órától a táblázatban utolsó előtti Szatmárnémeti Olimpia ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság ötödik fordulójában.