A Magyar Református Szeretetszolgálat adománya

Huszonhatmillió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat – a háromszéki és parajdi természeti katasztrófák kárvallottjait – a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést tegnap írták alá Kolozsváron.

A két erdélyi természeti katasztrófa károsultjainak hirdetett magyarországi gyűjtés támogatási szerződését Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke írta alá a Kolozsvári Magyar Napok keretében működő Refo udvarban.

Kolumbán Vilmos József felidézte, hogy májusban két természeti katasztrófa is történt Erdélyben. A Kovászna megyei Nagyborosnyót és a környező falvakat elöntő árvízben sok embernek a háza, megélhetése került veszélybe. Ilyenkor jól fog jönni minden segítség – mondta. A másik súlyos esemény a parajdi bányakatasztrófa volt, melynek hatásai évekre, évtizedekre meghatározzák a környékbeliek életét – fogalmazott a püspök.

Felidézte, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület azonnal gyűjtést indított, és ugyanezt tette a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata is. A református szeretetszolgálat az elsők között szállt ki az árvíz sújtotta háromszéki falvakba, és száraz élelmiszerrel, takarókkal, ruhákkal is segítette a rászorulókat. Szükséghelyzetben nemcsak szavak által tudják kifejezni az egységet, határokon átívelően is, hanem valóban megmutatkozik a testvéri szeretet és az egymás mellett állás – hangsúlyozta