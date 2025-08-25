Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kevesebb jár elektromos autók vásárlására

2025. augusztus 25., hétfő, Belföld

A roncsautóprogram módosított pályázati útmutatója szerint idén 18 500 lejjel támogatja az állam az elektromos és a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlását.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A környezetvédelmi minisztérium pénteken tette közzé a roncsautóprogram módosított pályázati útmutatóját. A szaktárca közleménye szerint a legjelentősebb változás az elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatást érinti, amelynek összege 18 500 lejre módosult. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását változatlanul 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam.

A közleményben idézték Diana Buzoianu minisztert, aki hangsúlyozta, hogy a program nemcsak a régi autók lecseréléséről szól, hanem a tisztább levegőért folytatott küzdelem egyik fontos eszköze is. A tárcavezető hozzátette, az ökoutalvány értéke csökkent ugyan, de erre szükség volt ahhoz, hogy a jelenlegi költségvetési feltételek mellett is minél többen részesülhessenek a támogatásból. 

A 2025-ös tavaszi roncs­autóprogram keretében a belső égésű motorokkal felszerelt (benzines/dízel/GPL/CNG) új autókért 10 000 lej, a hibrid (nem plug-in) autókért 12 000 lej, a plug-in hibrid járművek vásárlása esetén 15 000 lej, míg a tisztán elektromos/hidrogén tüzelőanyag-cellás új kocsik beszerzésére 37 000 lejes értékjegyet lehetett igényelni.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-25 08:00 Cikk megjelenítése: 58 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1302
szavazógép
2025-08-25: Belföld - :

A Magyar Református Szeretetszolgálat adománya

Huszonhatmillió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat – a háromszéki és parajdi természeti katasztrófák kárvallottjait – a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést tegnap írták alá Kolozsváron.
2025-08-25: Belföld - :

Ismét látogatható a parajdi wellnessközpont

Újra megnyitották a látogatók előtt szombaton a parajdi bányakatasztrófa következtében két hónapja bezárt wellnessközpontot.
rel="noreferrer"