Kevesebb jár elektromos autók vásárlására

A roncsautóprogram módosított pályázati útmutatója szerint idén 18 500 lejjel támogatja az állam az elektromos és a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlását.

A környezetvédelmi minisztérium pénteken tette közzé a roncsautóprogram módosított pályázati útmutatóját. A szaktárca közleménye szerint a legjelentősebb változás az elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatást érinti, amelynek összege 18 500 lejre módosult. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását változatlanul 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam.

A közleményben idézték Diana Buzoianu minisztert, aki hangsúlyozta, hogy a program nemcsak a régi autók lecseréléséről szól, hanem a tisztább levegőért folytatott küzdelem egyik fontos eszköze is. A tárcavezető hozzátette, az ökoutalvány értéke csökkent ugyan, de erre szükség volt ahhoz, hogy a jelenlegi költségvetési feltételek mellett is minél többen részesülhessenek a támogatásból.

A 2025-ös tavaszi roncs­autóprogram keretében a belső égésű motorokkal felszerelt (benzines/dízel/GPL/CNG) új autókért 10 000 lej, a hibrid (nem plug-in) autókért 12 000 lej, a plug-in hibrid járművek vásárlása esetén 15 000 lej, míg a tisztán elektromos/hidrogén tüzelőanyag-cellás új kocsik beszerzésére 37 000 lejes értékjegyet lehetett igényelni.