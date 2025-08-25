Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ismét látogatható a parajdi wellnessközpont

2025. augusztus 25., hétfő, Belföld

Újra megnyitották a látogatók előtt szombaton a parajdi bányakatasztrófa következtében két hónapja bezárt wellnessközpontot.

    Fotó: Facebook / Wellness Center Praid

A fürdőkomplexum bezárását június 2-án rendelték el a hatóságok azt követően, hogy a parajdi sóbánya teljesen víz alá került, a vízbetörés környékéről kitelepítették a lakosságot és forgalomkorlátozást vezettek be.

A rekreációs központ egy Facebook-bejegyzésben köszönetet mondott a parajdiaknak nyújtott támogatásért, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a bezárást szükségessé tevő körülmények megszűntek, ismét érkezhetnek vendégek nagy számban.

Mint tudott, augusztus 13-án visszatérhettek lakásukba a kitelepítettek, és a hatóságok feloldották a forgalomkorlátozást is, egyedül a régi sóbánya fölötti beomlásokat, valamint a Korond-patak völgyében húzódó munkaterületet nem lehet megközelíteni.

A parajdi wellnessközpont a sóbánya után a székelyföldi község legnagyobb számú látogatót vonzó létesítménye, amely ezerméteres mélységből származó, magas ásványkoncentrációjú sós termálvízzel várja a gyógyulni vágyókat. A Sószoros mellett elhelyezkedő, 1900 négyzetméteres, 7500 négyzetméteres zárt udvarral rendelkező Parajdi Wellnessközpont iskolaszünet idején naponta 10 és 21 óra között tart nyitva.

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-25 08:00 Cikk megjelenítése: 87 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
