Konfliktus a vendégmunkásokkal

2025. augusztus 25., hétfő, Belföld

A nagybányai rendőröknek szombatra virradó éjjel közbe kellett avatkozniuk, miután egy helyi cég munkavállalói között heves vita fajult konfliktussá helyi és nepáli vendégmunkások között – tájékoztatott a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ) közleménye alapján a Maszol.

  • Fotó: Pexels.com
A hatóságok közlése szerint péntekről szombatra virradóan, éjfél után tíz perccel érkezett a segélyhívás a 112-es egységes sürgősségi számon: egy fiatal férfi kérte a rendőrök segítségét az összetűzés megfé­kezéséhez.

A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol kiderült: egy bútorgyártással foglalkozó vállalat harmadik műszakjában több alkalmazott között szóváltást követően alakult ki konfliktus.

A rendőrség közölte, hogy közrend megzavarása miatt büntetőeljárást indítottak. Az ügyben az illetékes ügyész felügyeletével folytatódik a nyomozás, amelynek célja a konfliktusban érintett személyek teljes körű azonosítása és a szükséges jogi intézkedések meghozatala.

A konfliktus az Aramis bútorgyárban robbant ki. A gyárban tapasztalható feszültségeket tovább súlyosbítják azok a gyűlöletkeltő és idegengyűlölő üzenetek, amelyeket Dan Tanasă, az AUR képviselője tett közzé az közelmúltban. Mint ismert, Tanasă heves reakciót váltott ki egy Facebook-bejegyzésével, amelyben arra szólította fel a románokat, hogy utasítsák vissza azokat az ételrendeléseket, amelyeket külföldi futárok hoznak házhoz – emlékeztetett a Maszol.

