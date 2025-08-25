Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kitüntetés háromszéki személyiségeknek

2025. augusztus 25., hétfő, Közélet

Több jeles háromszéki személyiség vehetett át kitüntetést augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén. Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést adományozott öt itt élő, tevékenykedő vagy innen származó, megyénkhez kötődő személyiségnek.

  • Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Balázs Antal fafaragó. Albert Levente archív felvétele
    Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Balázs Antal fafaragó. Albert Levente archív felvétele

Balázs Antal fafaragómester a Székelyföld nagyjainak emlékét, a székely kapu és a kopjafaállítás hagyományát életben tartó alkotómunkája és közösségépítő tevékenysége elismeréseként vehette át a rangos elismerést.

Pető Mária fizikus, a Kovászna Megyei Tehetséggondozó Központ vezetője, a Székely Mikó Kollégium tanára a fizika területén végzett kutatásai, valamint a háromszéki tehetséggondozást és a hallgatók természettudományi orientációját támogató tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést.

Sütő Levente Lehel bútorfestő-asztalost és fafaragó népművészt, a népművészet mesterét az erdővidéki festett bútorok dísz-, forma- és motívumvilágának megőrzését és továbbadását szolgáló tevékenysége okán jutalmazták.

Szabó Lilla kulturális menedzsernek, a Kincses Kolozsvár Egyesület ügyvezető igazgatójának, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatójának, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatójának elhivatott oktatói munkáját, valamint az erdélyi magyarság érdekében végzett közösségépítő, hagyományőrző és értékteremtő tevékenységét ismerték el. 

Tapodi Zsuzsanna Mónika irodalomtörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi professzora az erdélyi magyar irodalmi közéletben végzett tevékenysége, valamint a következő nemzedékek irodalomszemléletére és a jövő tanárainak képzésére nagy hatást gyakorló, elhivatott oktatói munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott Kós Katalin Zsuzsanna zenepedagógus, művelődésszervező, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője a székelyföldi Erdővidék közművelődése terén, illetve az emlékház irányítása által is a helyi kultúrát gazdagító, elkötelezett és értékteremtő munkája elismeréseként.

Csog Jolán szövő, erdőfülei viseletkészítő a New York-i Tulipan Fundation Innovációs díját vehette át Szent István napján a Mesterségek Ünnepén. (-kas)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-25 08:00 Cikk megjelenítése: 575 Olvasóink értékelése: 4.91 Szavazatok száma: 11
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1302
szavazógép
2025-08-25: Közélet - Bodor János:

Hidegvérű lovak erőpróbája a bodzavidéken

Az állatvédők tiltakozása ellenére a bodzavidéki Zágonbárkányban az elmúlt hétvégén megtartották a hidegvérű munkalovak erejét próbára tevő versenyt, amelyet az utóbbi években a „Hai la Barcani!” (Gyerünk Bárkányba!) helyi egyesület szervez. A megmérettetés több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, az egyesület öt éve alakult, és azóta rendszeresen gondoskodik arról, hogy a hagyomány ne szakadjon meg.
2025-08-25: Közélet - Iochom István:

Hármas megemlékezés a Borzik-tetőn

Az Erdélyi Vitézi Rend (EVR) Kézdiszéki Székkapitánysága szombat délelőtt az Esztelnektől tizenhárom kilométerre található Borzik-tetőn felállított kopjafáknál az első és második világháborúban ott elesett honvédkatonákra, boldog Rupert Mayer (1876–1945) német jezsuita papra és tiszteletreméltó Márton Áron püspökre emlékezett. Az ünnepséget Tamás József ny. püspök, Székely Zsolt, az EVR főkapitánya és Ilyés Levente, az EVR háromszéki törzskapitánya is megtisztelte jelenlétével.
rel="noreferrer"