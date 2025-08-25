Kitüntetés háromszéki személyiségeknek

Több jeles háromszéki személyiség vehetett át kitüntetést augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén. Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést adományozott öt itt élő, tevékenykedő vagy innen származó, megyénkhez kötődő személyiségnek.

Balázs Antal fafaragómester a Székelyföld nagyjainak emlékét, a székely kapu és a kopjafaállítás hagyományát életben tartó alkotómunkája és közösségépítő tevékenysége elismeréseként vehette át a rangos elismerést.

Pető Mária fizikus, a Kovászna Megyei Tehetséggondozó Központ vezetője, a Székely Mikó Kollégium tanára a fizika területén végzett kutatásai, valamint a háromszéki tehetséggondozást és a hallgatók természettudományi orientációját támogató tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést.

Sütő Levente Lehel bútorfestő-asztalost és fafaragó népművészt, a népművészet mesterét az erdővidéki festett bútorok dísz-, forma- és motívumvilágának megőrzését és továbbadását szolgáló tevékenysége okán jutalmazták.

Szabó Lilla kulturális menedzsernek, a Kincses Kolozsvár Egyesület ügyvezető igazgatójának, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatójának, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatójának elhivatott oktatói munkáját, valamint az erdélyi magyarság érdekében végzett közösségépítő, hagyományőrző és értékteremtő tevékenységét ismerték el.

Tapodi Zsuzsanna Mónika irodalomtörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi professzora az erdélyi magyar irodalmi közéletben végzett tevékenysége, valamint a következő nemzedékek irodalomszemléletére és a jövő tanárainak képzésére nagy hatást gyakorló, elhivatott oktatói munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott Kós Katalin Zsuzsanna zenepedagógus, művelődésszervező, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője a székelyföldi Erdővidék közművelődése terén, illetve az emlékház irányítása által is a helyi kultúrát gazdagító, elkötelezett és értékteremtő munkája elismeréseként.

Csog Jolán szövő, erdőfülei viseletkészítő a New York-i Tulipan Fundation Innovációs díját vehette át Szent István napján a Mesterségek Ünnepén. (-kas)