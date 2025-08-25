Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Molnártalálkozó CsernátonbanA malom kereke továbbra is forog

2025. augusztus 25., hétfő, Közélet

Lassan utolsó nagy ünnepeihez érkezett a nyár, szombaton Felsőcsernáton Malomkertjében a molnárok, kézművesmesterek, népzenészek, családok és érdeklődők gyűltek össze, hogy közösen idézzék meg a múltat, amely egyszerre élő örökség és közösségi erőforrás. A Molnártalálkozó, amelyet hagyományápolás céljával hívtak életre, nem csupán szakmai esemény volt, hanem kulturális fesztivál és családi ünnep is. 

  • Benépesült a festői helyen levő Malomkert. A szerző felvételei
    Benépesült a festői helyen levő Malomkert. A szerző felvételei

Délelőtt lassan benépesült a Malomkert: hagyományos viseletbe öltözött, szekéren érkező molnárcsaládok, a falu apraja-nagyja és turisták lepték el, gyerekek zsibongása töltötte be a gyönyörű helyszínt. A csernátoni molnárcsaládok ünnepélyes érkezését a zalánpataki Préda Barna néprajzkutató, helytörténész és író kísérte. A régi mesterség képviselői különös tekintély hordozói: a kenyér, az élet szimbólumának őrzői ők, akiknek munkája évszázadokon át meghatározta közösségeik mindennapjait.

A Szőcs László lelkész által szolgáltatott ünnepi áldás és Mágori István csernátoni polgármester köszöntőbeszéde után kezdetét vette a rendezvény, a molnárcsaládok bemutatkoztak, ki-ki röviden elmesélte, hogyan őrizték meg családjukban a tudást.

A szakmai programokat Mohácsi-Bugarszki Norbert vízimolnár nyitotta, aki a magyar csíkrendszer titkairól és a népi kultúra rejtett „vonalkódjáról” tartott előadást, amely az egyszerű vízimalmoknak a népi szimbolikával való kapcsolódásáról szólt. Gyenes Tamás Gránátalma-díjas fafaragó a Kárpát-medencei szuszékok örökségét mutatta be, érzékeltetve, hogy a fa, a búza és a kenyér kultusza milyen mélyen gyökerezik a magyar paraszti világban. Tamás Péter malomrestaurátor előadásában pedig a malomfelújítások európai tapasztalatait osztotta meg. Különösen nagy érdeklődés kísérte a veszprémi Fenyves malom példáját, amely sikeresen ötvözi a műemlékvédelmet, a turizmust és az élő hagyományt.

 

Préda Barna helytörténész vezette le a molnárlegény-avatást

 

Délután kerekasztal-beszélgetésre gyűltek össze a molnárok, ahol megvitatták a szakma kihívásait: a megőrzés és modernizáció egyensúlyát, az örökségátadás nehézségeit, valamint a közösségek összetartó szerepét. Ezután következett az egyik leglátványosabb esemény: a molnárlegény-avatás és a molnárbíró-választás. A régi idők hangulatát idéző ceremónia egyszerre volt komoly és játékos, hiszen a közösség egyfajta „szimbolikus vezetőt” választott magának. 

Préda Barna kifejtette: nagytatájától tudja, hogy a legnagyobb molnárlegény Kinizsi Pál volt. A legenda szerint egykor Mátyás király vadászat közben igencsak megszomjazott és betért a vén Kinizsi malmába. Nem volt tálca, így jobb híján Kinizsi egy malomkőre helyezett kupából kínálta az uralkodót – magyarázta Préda Barna, majd Szőcs Adrienn rövid éneke adta meg a ráhangolódást a molnárlegény-avatásra: idén a Bíró-malomnál „inaskodó” Kerekes Lorándot választották a molnárok közösségének tagjává. Búzaösszeöntésre is sor került: háromszéki és Hargita megyei volt és jelenlegi molnárok hoztak magukkal kenyérlisztnek valót, azt a tavaly molnárlegénnyé avatott Bíró Róbert által elindított vízimalomban őrölték le. Molnárbírónak Bajka Istvánt választották.

A délutáni előadások után a szórakozás vette át a főszerepet. A Székelyföld 1000 arca című előadás Deák András és Szőcs Szilárd tolmácsolásában mutatta meg, hogy a székely hagyományvilág mennyire gazdag és sokszínű.

 

Sokan hoztak magukkal lisztnekvalót

 

Kora estére a népzene és néptánc melegítette fel a hangulatot: az egész napos rendezvényt végigkísérte Ábri Béla és barátainak muzsikája, majd Fakó Alpár barátainak táncelőadása méltó keretet adott a napnak. Ahogy leszállt az este, a táncház mindenkit magával ragadott: idősek és fiatalok, helyiek és vendégek egyaránt ropták a táncot.

Az idei Molnártalálkozó is valódi családi esemény volt, a gyerekek egész nap játszhattak: kukoricát morzsoltak, zsákban futottak, halásztak a kis mesterséges tóban. A játékos tanulás révén nemcsak szórakoztak, hanem megértették, hogyan éltek és dolgoztak egykor a molnárok.

A Molnártalálkozó nem pusztán fesztivál, hanem identitáserősítő közösségi élmény, amely rávilágított arra, az ilyen események nélkülözhetetlenek, hogy a fiatalok is megismerjék, értékeljék és továbbvigyék a múlt kincseit. A malom kereke tovább forog és vele együtt a közösség szíve is dobban.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-25 08:00 Cikk megjelenítése: 302 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1302
szavazógép
2025-08-25: Közélet - Iochom István:

Hármas megemlékezés a Borzik-tetőn

Az Erdélyi Vitézi Rend (EVR) Kézdiszéki Székkapitánysága szombat délelőtt az Esztelnektől tizenhárom kilométerre található Borzik-tetőn felállított kopjafáknál az első és második világháborúban ott elesett honvédkatonákra, boldog Rupert Mayer (1876–1945) német jezsuita papra és tiszteletreméltó Márton Áron püspökre emlékezett. Az ünnepséget Tamás József ny. püspök, Székely Zsolt, az EVR főkapitánya és Ilyés Levente, az EVR háromszéki törzskapitánya is megtisztelte jelenlétével.
2025-08-25: Máról holnapra - Nagy D. István:

Nyulat bokrostul?

Hosszadalmas vajúdás, tétovázások, bizonytalanság, valamint koalíciós feszültségek, zsarolások után úgy néz ki, mégiscsak megszületett a második deficitcsökkentő csomag, amely személyzeti leépítéseket és forrásmegvonásokat is hozhat magával az önkormányzatoknál.
rel="noreferrer"