Elkészítése. A hártyáitól megtisztított csirkemellet kockára vágjuk; sózzuk, borsozzuk és a gyömbérrel összeforgatjuk, majd jól záró edényben 2–3 órát hűtőben pihentetjük. Ezután a befűszerezett csirkefalatkákat az olajon aranybarnára pirítjuk. Amíg a hús pirul, összekeverjük a tejfölt a mustárral és a mézzel, majd ráöntjük a húsra és felforraljuk.

A különleges ízesítésű csirkefalatkákat párolt fekete rizzsel tálaljuk.

Mennyiség: 5 személy

Elkészítési idő: 30 perc

