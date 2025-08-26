Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 2 csirkemell (kb. 1 kg), 3 dl tejföl, 2–3 evőkanál mustár, 2–3 evőkanál méz, só, bors, gyömbér (friss vagy szárított), 2 evőkanál olaj.

Elkészítése. A hártyáitól megtisztított csirkemellet kockára vágjuk; sózzuk, borsozzuk és a gyömbérrel összeforgatjuk, majd jól záró edényben 2–3 órát hűtőben pihentetjük. Ezután a befűszerezett csirkefalatkákat az olajon aranybarnára pirítjuk. Amíg a hús pirul, összekeverjük a tejfölt a mustárral és a mézzel, majd ráöntjük a húsra és felforraljuk.

A különleges ízesítésű csirkefalatkákat párolt fekete rizzsel tálaljuk.

Mennyiség: 5 személy

Elkészítési idő: 30 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

