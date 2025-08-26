A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
  • Javítás. Albert Levente felvétele
Mit készítsünk ma? (Csirkefalatkák mézes-mustáros mártásban)

Hozzávalók: 2 csirkemell (kb. 1 kg), 3 dl tejföl, 2–3 evőkanál mustár, 2–3 evőkanál méz, só, bors, gyömbér (friss vagy szárított), 2 evőkanál olaj.
2025-08-26: Gazdakör - Incze Péter:

Támogatás rendkívüli helyzetekben

A Mezőgazdasági Minisztérium augusztus 8-án új rendeletet tett közzé, amely meghatározza azokat az eseteket, amikor a gazdák APIA-támogatásban részesülnek még akkor is, ha nem tartották be a kifizetési ügynökség által megállapított szabályokat.
