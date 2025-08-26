Támogatás rendkívüli helyzetekben

A Mezőgazdasági Minisztérium augusztus 8-án új rendeletet tett közzé, amely meghatározza azokat az eseteket, amikor a gazdák APIA-támogatásban részesülnek még akkor is, ha nem tartották be a kifizetési ügynökség által megállapított szabályokat.

A gazdálkodót nem zárják ki és nem büntetik a rendkívüli és vis maior helyzetek (nagyobb erő) esetén, ha a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazoló dokumentumokat nyújtanak be. Általában a következő vis maior és rendkívüli körülményeket ismerik el:

– a támogatást igénylő elhalálozása

– a gazdálkodó hosszú távú betegség miatti szakmai alkalmatlansága

– természeti katasztrófa vagy meteorológiai jelenség, amely súlyosan érinti a gazdaságot

– a gazdaság területén található, állattenyésztésre szolgáló épületek váratlan megsemmisülése, leégése

– állat- vagy növényjárvány, növénybetegség vagy növénykárosító kártevők megjelenése, ami részben vagy teljesen károsítja a támogatást igénylő állatállományát vagy növénykultúráját

– a gazdaság egészének vagy jelentős részének kisajátítása, államosítása, ha a kisajátítás a kérelem benyújtásának időpontjában nem volt előre látható

– a mezőgazdasági kultúrák, mezőgazdasági területek, háziállatok nagymértékű károsítása a vadászat és a vadállomány védelméről szóló 2006/407-es törvény mellékletében felsorolt vadak által (szarvas, borz, vaddisznó, róka, farkas, vadmacska, medve, vidra stb.), ha azokat az APIA-nak bejelentik és a támogatást igénylő benyújtja a kárfelmérő községi csoport által kiállított igazoló dokumentumokat

– az Egészségügyi Világszervezet által világjárványnak nyilvánított, Romániában is fennálló járványhelyzet megjelenése esetén, melyet a nemzeti jogszabályokban és az uniós speciális eljárási szabályokban meghatározott feltételek szabályoznak.