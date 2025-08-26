A mezőgazdasági életjáradék kifizetése

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) sajtóközleményben hívta fel a figyelmet, hogy akik életjáradék formájában kapnak éves támogatást, a 2024. évi járandóság folyósításához szükséges dokumentumokat 2025. szeptember 1-jéig nyújthatják be.

Az újabban már nem igényelhető életjáradékot azok az idős gazdák kapják, akik teljesen felhagytak a mezőgazdasággal és a tulajdonukban levő mezőgazdasági területeket hosszú távú bérleti szerződés alapján aktív gazdáknak adták át.

Az életjáradék kifizetését a jogosultaknak évente kell igényelniük: akár személyesen az APIA megyei központjaiban, akár elektronikus úton vagy postai/futárszolgálattal. Elektronikus úton az életjáradékosok a jóváhagyáshoz szükséges dokumentumokat a megyei APIA e-mail-címére küldhetik el, ahol szerepelnek a nyilvántartásban, majd telefonon fel kell venniük a kapcsolatot az APIA-tisztviselőkkel, hogy megkapják a jóváhagyás visszaigazolását.

A nyugdíjasnak a kifizetési kérelem benyújtásakor személyesen vagy képviselője/gondviselője útján a következő dokumentumokat kell leadnia: mezőgazdasági nyugdíjas igazolvány; a kérelmező személyi igazolványának másolata; betegnyugdíjasoknak az orvosi bizottság vonatkozó határozatát is be kell küldeniük. Abban az esetben, ha az idős gazda nem személyesen teszi le az iratokat, az ügyében eljáró személynek közjegyző előtt hitelesített meghatalmazással kell rendelkeznie, illetve olyan bírósági határozattal, amely igazolja, hogy a kérelmező az életjáradékos törvényes gyámja. Szükséges továbbá a mezőgazdasági nyugdíjas nevére bármely romániai banknál megnyitott, lejben vezetett bankszámla igazolása. Abban az esetben, ha év közben az életjáradékra jogosult elhalálozott, arra az esztendőre az örökösök is megkaphatják a támogatást, bemutatva az APIA-nál a felsorolt iratok mellett a közjegyző által hitelesített örökösödési dokumentumot. De csak arra az esztendőre, mert az életjáradék nem örökölhető.