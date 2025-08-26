HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
Ãšjraindult a mÅ±trÃ¡gyagyÃ¡r

2025. augusztus 26., kedd, GazdakÃ¶r

A marosvÃ¡sÃ¡rhelyi AzomureÈ™ vegyipari kombinÃ¡t nemrÃ©g ÃºjraindÃ­totta a mÅ±trÃ¡gyagyÃ¡rtÃ¡st, illetve az egyik alapanyag-elÅ‘Ã¡llÃ­tÃ³ ammÃ³niaÃ¼zemÃ©t. Josh Zacharias vezÃ©rigazgatÃ³ szerint pÃ©nzÃ¼gyileg mÃ©g nem fenntarthatÃ³ a termelÃ©s, de legalÃ¡bb lehetÅ‘vÃ© teszi, hogy mÅ±trÃ¡gyÃ¡t biztosÃ­tsanak az Å‘szi mezÅ‘gazdasÃ¡gi kampÃ¡nyhoz.

  • FotÃ³: Azomures.com
    FotÃ³: Azomures.com

Bogdan Ivan energiaÃ¼gyi miniszter jÃºlius 18-Ã¡n az AzomureÈ™nÃ©l tett lÃ¡togatÃ¡sakor kiemelte, hogy a romÃ¡n gazdÃ¡k a romÃ¡n mÅ±trÃ¡gyÃ¡kat igÃ©nylik, amelyek minÅ‘sÃ©ge jobb, mint az importÃ¡ltakÃ©.Â 

A mÅ±trÃ¡gyagyÃ¡rtÃ¡s jÃ¶vÅ‘je MarosvÃ¡sÃ¡rhelyen ezzel egyÃ¼tt bizonytalan: az EurÃ³pai UniÃ³n kÃ­vÃ¼li gyÃ¡rtÃ³k akÃ¡r tÃ­zszer olcsÃ³bban is vÃ¡sÃ¡rolhatnak fÃ¶ldgÃ¡zt, mint RomÃ¡niÃ¡ban. A legnagyobb egyÃ©ni gÃ¡zfogyasztÃ³kÃ©nt szÃ¡mon tartott AzomureÈ™ tavaly augusztusban fÃ¼ggesztette fel a termelÃ©sÃ©t, elsÅ‘sorban a magas gÃ¡zÃ¡rak miatt. Teljes Ã¼zemben a lÃ©tesÃ­tmÃ©ny naponta kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 3,5 milliÃ³ kÃ¶bmÃ©ter gÃ¡zt hasznÃ¡l el, jelenleg a napi fogyasztÃ¡s 1 milliÃ³ kÃ¶bmÃ©ter, vagyis 30 szÃ¡zalÃ©kos kapacitÃ¡ssal mÅ±kÃ¶dik a gyÃ¡r. Piaci forrÃ¡sok szerint az AzomureÈ™ Ã¡ltal jelenleg felhasznÃ¡lt gÃ¡z hazai termelÃ©sbÅ‘l szÃ¡rmazik.

Az AzomureÈ™ a svÃ¡jci Ameropa csoport tulajdonÃ¡ban van, amely el szeretnÃ© adni. A Romgaz Ã¡llami vÃ¡llalat hatÃ¡rozott szÃ¡ndÃ©kÃ¡t fejezte ki, hogy megvÃ¡sÃ¡rolja; a folyamat jelenleg a tanÃ¡csadÃ³ kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡nÃ¡l tart.Â 

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
Szerző: Incze Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
