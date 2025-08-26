Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bejelentési kötelezettség

2025. augusztus 26., kedd, Gazdakör

A Mezőgazdasági Minisztérium új rendeletet tett közzé az APIA-s támogatásokra alkalmazandó büntetésekről, ha a támogatást igénylő nem jelentette be az összes termőterületét.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Ha a teljes terület és a kifizetési kérelemben bejelentett terület közötti különbség meghaladja a bejelentett terület 3 százalékát, a mulasztás megállapításának évében járó területalapú közvetlen kifizetések keretében nyújtott támogatás teljes összege a mulasztás súlyosságától függően, de legfeljebb 3 százalékkal csökken. Ha a be nem jelentett parcellák a bejelentett terület 3–30 százalékát teszik ki, 1 százalékos levonást, ha 30–50 százalékát, 2 százalékos, ha pedig 50 százaléknál többet, 3 százalékos levonást alkalmaznak. Három százalék alatti különbség esetén nem büntetnek. (i. p.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00 Cikk megjelenítése: 175 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1318
szavazógép
2025-08-26: Gazdakör - Incze Péter:

Újraindult a műtrágyagyár

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát nemrég újraindította a műtrágyagyártást, illetve az egyik alapanyag-előállító ammóniaüzemét. Josh Zacharias vezérigazgató szerint pénzügyileg még nem fenntartható a termelés, de legalább lehetővé teszi, hogy műtrágyát biztosítsanak az őszi mezőgazdasági kampányhoz.
2025-08-26: Gazdakör - :

Magyar befektető érkezik?

Az Agroinfón augusztus 1-jén jelent meg a hír, hogy egy magyarországi befektető veszi át a Napolact tejtermékmárkát.
rel="noreferrer"