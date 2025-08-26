Bejelentési kötelezettség

A Mezőgazdasági Minisztérium új rendeletet tett közzé az APIA-s támogatásokra alkalmazandó büntetésekről, ha a támogatást igénylő nem jelentette be az összes termőterületét.

Ha a teljes terület és a kifizetési kérelemben bejelentett terület közötti különbség meghaladja a bejelentett terület 3 százalékát, a mulasztás megállapításának évében járó területalapú közvetlen kifizetések keretében nyújtott támogatás teljes összege a mulasztás súlyosságától függően, de legfeljebb 3 százalékkal csökken. Ha a be nem jelentett parcellák a bejelentett terület 3–30 százalékát teszik ki, 1 százalékos levonást, ha 30–50 százalékát, 2 százalékos, ha pedig 50 százaléknál többet, 3 százalékos levonást alkalmaznak. Három százalék alatti különbség esetén nem büntetnek. (i. p.)