Űrkutatástól az akrojógáig, animációtól a koncertekig: MindFormers, ahol mindenki megtalálja a saját világát

Augusztus végén Sepsiszentgyörgy olyan esemény otthona lesz, amelyhez fogható még nem volt a városban: három napon át a MindFormers tölti meg a dohánygyárat tudással, inspirációval, kreativitással és közösségi élményekkel. A szervezők célja egyszerűen hangzik, mégis nagyszabású: megmutatni, hogyan születhet abból valódi élmény, ha a tudomány, a művészet és az alkotás összefonódik. A MindFormers nem klasszikus konferencia, de nem is hagyományos fesztivál. Inkább egy újfajta tér, ahol a látogatók egyszerre élhetik át a felfedezés izgalmát és a kikapcsolódás örömét.

„A jövőt nem lehet megjósolni, de lehet alakítani, és ehhez találkozás, tudásmegosztás és közös élmények kellenek. A MindFormers pontosan ezt a teret teremti meg” – hangsúlyozzák a szervezők.

Tudományos programok

Azoknak, akiket a tudomány felfedező ereje vonz, a Smart Lab kínál izgalmas programokat. Dr. Kovács Kálmán az űrtávérzékelésről, dr. Komáromi Annamária a Dzsanyibekov-effektusról beszél, míg Zentai István az űrtevékenység és az oktatás kölcsönhatásait mutatja be. Detre Örs Hunor arra keresi a választ, mit adott nekünk az űrkutatás, Fülöp Ábel a folyók és óceánok kapcsolatát, Munzlinger Attila a csillagok és galaxisok bűvöletét, Bărbos Lőrinc pedig a madárvonulás titkait tárja fel. A biológia és orvostudomány iránt érdeklődőknek Gál Álmos Dániel a DNS világába, Haracska Tünde a mikrobiomba, dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa a kommunikáció világába vezet be, József Álmos nyugalmazott matematikatanár, gyűjtő, helytörténész ikonikus sepsiszentgyörgyi épületek lebontásáról, teljes utcák átépítéséről, új lakónegyedek és főútvonalak kialakításáról mesél. Dr. Fejér Szilárd pedig a víruskutatás tévhiteibe enged betekintést. Aki kíváncsi az űrhajózás rejtelmeire, az most kipróbálhatja a SpaceBuzz.hu űrhajó-szimulátorát, és megtapasztalhatja, milyen érzés a világűrbe utazni.

Innováció

Az innováció szerelmesei is különleges, inspiráló történetekkel találkozhatnak. Antal Hajnal, a hulladékból álmodott új világ megvalósítója őszintén beszél a siker és kudarc váltakozásáról, Bereznay Dániel az élsport és e-sport világának határáról, míg Butka Gergő rendezvényszervező, közösségi szervező azt mutatja meg, hogyan lehet kultúrában is újítani. Valentina Frangu, a Dell vezérigazgatója segít megtalálni a saját hangot és történetet az AI korszakában, míg Valentina Vesler, a Valvis Holding kommunikációs és PR-igazgatója a digitális világ kommunikációs stratégiáiról mesél. A VrEscape a rendezvény teljes ideje alatt VR szabadulószobával várja a kíváncsi kalandvágyókat.

Testi és lelki egészség

Azok számára, akik test és lélek harmóniáját keresik, a fesztivál testi-lelki feltöltődést kínál. Biró Norbert egészségmegőrző tornája és akrojóga-bemutatója mozgásba hozza a résztvevőket, Imre Szende az El Camino zarándoklat fizikai és lelki hatásairól mesél, Vass Hunor önvédelmi tréningje gyakorlati tudást ad, míg dr. Csókay András személyes vallomása az orvostudomány és a hit összefonódásáról kínál különleges, elgondolkodtató élményt. Szőcs Enikő élelmiszermérnök, táplálkozási tanácsadó, személyi edző pedig digitális vércukor-méréssel várja az érdeklődőket és a helyes életmód-beállítás jövőjéről beszél.

Az alkotás művészete

Az alkotókedvű közönség műhelyfoglalkozásokon próbálhatja ki magát. Kali Ágnes kreatívírás-kurzusa, Jánosi Ágnes linómetszet-műhelye, Török Réka tufting- (szőnyegkészítés-) workshopja vagy Antal Eszter szövőszék-bemutatója igazi alkotói élményt kínál. A Legendárium Animációs Stúdió egész napos programja az animáció kulisszatitkaiba vezet be, Pászka Róbert pedig a képek mozgásba hozásának művészetét mutatja meg.

Inspiráló életutak, történetek

Azok, akik emberi történetekből merítenének erőt, különleges találkozásokban részesülhetnek. Palik László sportriporter, újságíró, a Hungaroring Zrt. volt elnöke személyes vallomásai a magánélet, a kudarcok és újrakezdések világáról szólnak majd, AG Weinberger gitáros, zenekarvezető, énekes és lemezproducer a szabadság és manipuláció határát járja körbe zenés előadásában, Skovrán Tünde sepsiszentgyörgyi származású színésznő életútja Erdélytől Hollywoodon át Afrikáig inspiráló példa lehet mindenkinek. Oana Drăgulinescu és Iris Șerban a Muzeul abandonului projektet mutatják be, Fazakas Szabolcs a Legendárium történetét meséli el, míg Radu Predescu volt NATO-oktató és katonai veterán, illetve Csibi Magor volt EP-képviselő, a WWF romániai és dél-koreai vezetője, jelenleg üzleti tanácsadó arról beszél majd, hogy melyek a valóban fontos küzdelmek. A humor sem hiányzik: Bálint Ferenc öniróniával fűszerezett estje könnyedebb hangulatot hoz.

Zenei programok

Amikor leszáll az este, a színpadoké lesz a főszerep. A rendezvény minden napját koncertek zárják, ahol többek között a PKW, az Analog Balaton, Lotfi Begi, a Neon Haze, a Raklap, a Day by Day, a Metro Line, a Don’t Stop the Queen és a Voltaj gondoskodnak arról, hogy a tudomány és az inspiráció után a zene energiája is átjárja a közönséget.

A MindFormers nem csupán rendezvény, hanem találkozási pont: hely, ahol a tudás, a kreativitás és a közösség összeér, és ahol három nap alatt más szemmel kezdünk nézni a világra és talán önmagunkra is.

