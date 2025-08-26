Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Újból tárgyalóasztalnál a szociáldemokraták

2025. augusztus 26., kedd, Belföld

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőségének egybehangzó döntése szerint az alakulat visszatér a koalíciós tanácskozásokra – jelentette be tegnap Sorin Grindeanu ideiglenes elnök. A tárgyalások függvényében a kormány már a napokban felelősséget vállalhat a megszorító intézkedések újabb csomagjáért.

  • Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu
A politikus a vezetőtestület ülését követően elmondta, a PSD visszatér a kormánypártok vezetőinek tárgyalásaira, hogy megvitassák a második deficitcsökkentő csomag adóügyi, valamint a közigazgatást érintő intézkedéseit. A kiváltságok eltörlését célzó, továbbá az egészségügyi ágazatot vagy a csődtörvényt érintő és a tervek szerint szintén a második csomag részét képező intézkedésekkel „nincs semmi problémája” a PSD-nek – mondta Grindeanu. Emlékeztetett, egy héttel ezelőtt felkérték a pénzügyminisztériumot, hogy ismertesse az adóügyi intézkedések tervezetét, ezeknek a költségvetésre gyakorolt becsült hatását, illetve a költségvetés-kiigazítás tervezetét is. Ezek mellett reményeik szerint megvitatják a koalíciós ülésen a közigazgatást érintő javaslatokat is, majd a párt kedden vagy szerdán eldönti, hogy hozzájárulását adja-e mindezekhez vagy sem. „A parlamenti felelősségvállaláshoz konszenzusra van szükség a koalícióban. (...) Egy koalíciós kormány nem állhat elő a csomaggal úgy, hogy azt előzetesen nem vitatták meg a koalícióban” – szögezte le.

Grindeanu ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a közigazgatást érintő intézkedések véglegesítésekor a fejlesztési minisztérium figyelembe veszi a helyi hatóságok részéről érkezett javaslatokat.

Mircea Abrudean sze­nátusi elnök tegnap úgy nyilatkozott, a koalíciós tárgyalások alakulásának függvényében a kormány még a hét folyamán felelősséget vállalhat a parlamentben a második deficitcsökkentő csomagért. Jelezte, a tegnap délutáni újabb koalíciós ülésen a PSD is részt vett. A PNL politikusa reményei szerint a kormánypártoknak sikerül megállapodásra jutniuk az újabb intézkedések kapcsán, amelyeket előbb jóvá kell hagynia a kormánynak, majd elindítják az eljárást a parlamenti felelősségvállaláshoz. Abrudean szerint a tárgyalások alakulásának függvényében erre már „a hét vége felé” sor kerülhet.

A házelnök hozzátette, néhány dolgot még tisztázni kell a koalícióban a második csomag kapcsán, de meglátása szerint nem összeegyeztethetetlenek a nézetek. „Ez egy bonyolult időszak Románia számára, és az ilyen időszakokban stabilitásra és egyensúlyra van szükség” – nyomatékosította.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00
