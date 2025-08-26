Mintegy 250 ezren látogatták augusztus 16. és 24. között a 16. Kolozsvári Magyar Napok programjait – közölték tegnap a szervezők. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális seregszemléjét szervező Kincses Kolozsvár Egyesület szerint az idei programsorozat 76 rendezvényhelyszínen több mint 500 programot kínált az érdeklődőknek.

A zenei színpadokon 46 pop-, rock- és jazzkoncertet, továbbá 12 klasszikus zenei koncertet tartottak. A bő egy hét alatt 35 képzőművészeti kiállításon, 31 városismereti sétán, 44 filmvetítésen, valamint 131 kerekasztal-beszélgetésen és előadáson vehettek részt az érdeklődők. A fesztiválutcává változott Farkas utcában kézműves- és könyvvásár várta az embereket, és itt kapott helyet a múzeumok sétánya is. Szerdától vasárnapig 143 kézműves, 17 könyvkiadó és 17 múzeum mutatkozott be a közönségnek.

A Fogoly utcában berendezett Borutcában kilenc, a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett pincészet nedűit kóstolhatták meg az érdeklődők. Az idén hetedik kiadásához érkezett KMN-Donaton Terepfutóversenyen közel 600-an vettek részt több korosztályban és négy különböző távon. A versenynek is otthont adó skanzen területén idén 28 csapat részvételével szervezték meg a hagyományos örömfőzést.

A Kincses Kolozsvár Egyesület 151 partnerintézménnyel közösen szervezte meg az erdélyi magyarság legnagyobb kulturális seregszemléjét közel száz támogató és támogató intézmény segítségével. A 145 fős szervezőcsapatot 120 önkéntes segítette.

A 17. Kolozsvári Magyar Napokat 2026. augusztus 16. és 23. között tartják – közölték a szervezők.