Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kolozsvári Magyar napokNegyedmillió látogató

2025. augusztus 26., kedd, Belföld

Mintegy 250 ezren látogatták augusztus 16. és 24. között a 16. Kolozsvári Magyar Napok programjait – közölték tegnap a szervezők. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális seregszemléjét szervező Kincses Kolozsvár Egyesület szerint az idei programsorozat 76 rendezvényhelyszínen több mint 500 programot kínált az érdeklődőknek. 

  • Fotó: Facebook / Kolozsvári Magyar Napok
    Fotó: Facebook / Kolozsvári Magyar Napok

A zenei színpadokon 46 pop-, rock- és jazzkoncertet, továbbá 12 klasszikus zenei koncertet tartottak. A bő egy hét alatt 35 képzőművészeti kiállításon, 31 városismereti sétán, 44 filmvetítésen, valamint 131 kerekasztal-beszélgetésen és előadáson vehettek részt az érdeklődők. A fesztiválutcává változott Farkas utcában kézműves- és könyvvásár várta az embereket, és itt kapott helyet a múzeumok sétánya is. Szerdától vasárnapig 143 kézműves, 17 könyvkiadó és 17 múzeum mutatkozott be a közönségnek.

A Fogoly utcában berendezett Borutcában kilenc, a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett pincészet nedűit kóstolhatták meg az érdeklődők. Az idén hetedik kiadásához érkezett KMN-Donaton Terepfutóversenyen közel 600-an vettek részt több korosztályban és négy különböző távon. A versenynek is otthont adó skanzen területén idén 28 csapat részvételével szervezték meg a hagyományos örömfőzést.

A Kincses Kolozsvár Egyesület 151 partnerintézménnyel közösen szervezte meg az erdélyi magyarság legnagyobb kulturális seregszemléjét közel száz támogató és támogató intézmény segítségével. A 145 fős szervezőcsapatot 120 önkéntes segítette.

A 17. Kolozsvári Magyar Napokat 2026. augusztus 16. és 23. között tartják – közölték a szervezők.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00 Cikk megjelenítése: 181 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1318
szavazógép
2025-08-26: Belföld - :

Újból tárgyalóasztalnál a szociáldemokraták

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőségének egybehangzó döntése szerint az alakulat visszatér a koalíciós tanácskozásokra – jelentette be tegnap Sorin Grindeanu ideiglenes elnök. A tárgyalások függvényében a kormány már a napokban felelősséget vállalhat a megszorító intézkedések újabb csomagjáért.
2025-08-26: Belföld - :

A PSD ellen hangol Simion

Kritikus hangnemben nyilatkozott tegnap George Simion, az AUR elnöke a Szociáldemokrata Párt (PSD) ellen, miután annak ideiglenes elnöke, Sorin Grindeanu elutasította politikai szövetségre irányuló felhívását. Simion arra kérte az AUR támogatóit, hogy tüntessenek a PSD megyei székhelyeinél és központi irodájánál – ismertette a G4Media.
rel="noreferrer"