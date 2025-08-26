Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A PSD ellen hangol Simion

2025. augusztus 26., kedd, Belföld

Kritikus hangnemben nyilatkozott tegnap George Simion, az AUR elnöke a Szociáldemokrata Párt (PSD) ellen, miután annak ideiglenes elnöke, Sorin Grindeanu elutasította politikai szövetségre irányuló felhívását. Simion arra kérte az AUR támogatóit, hogy tüntessenek a PSD megyei székhelyeinél és központi irodájánál – ismertette a G4Media.

    Fotó: Facebook / George Simion

Simion egy közösségimédia-bejegyzésében rámutatott: „a jelenlegi PSD a rendszer oldalán áll, nem Románia oldalán”, egy másik videóüzenetében pedig úgy fogalmazott, hogy „a PSD olyan intézkedéseket támogat, amelyek elszegényítik a románokat, és ezzel politikai öngyilkosságot akar elkövetni”. Az AUR elnöke kijelentette, a szociáldemokraták „támogatták a december 6-i puccsot”, illetve „nem akarnak a román nép oldalára állni”, álláspontja szerint ezért van szükség a mozgósításra, arra, hogy az AUR szimpatizánsai a PSD helyi és országos székhelyeinél tiltakozzanak, és „megkérdezzük tőlük, miért fogadják el a románok terheinek növelését” – jelentette ki.

George Simion megnyilvánulásának előzménye, hogy a szociáldemokraták elnöke, Sorin Grindeanu egy héttel korábban kijelentette: az ő pártelnöki mandátuma alatt a PSD nem fog szövetségre lépni az AUR-ral. „Két hónappal ezelőtt döntöttünk úgy, hogy csatlakozunk ehhez a koalícióhoz, és ezt a döntést széles körű keretek között hoztuk meg. Mi egy komoly párt vagyunk, és nem alakítunk koalíciókat hirtelen felindulásból” – szögezte le a PSD ideiglenes elnöke.

Simion augusztus derekán arról beszélt, hogy „elkerülhetetlen” az AUR kormányra lépése, és felszólította a PSD-t, „térjen vissza a román néphez”, és fogadja el a Călin Georgescu miniszterelnök által vezetett kormányt.

