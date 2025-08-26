Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Folytatnák a Saligny-programot

2025. augusztus 26., kedd, Belföld

Cseke Attila fejlesztési miniszter vasárnap Bihar megyében kijelentette, hogy memorandum készül az Anghel Saligny-program folytatásáról a következő három évben.

    Fotó: Facebook / Cseke Attila

A tárcavezető tájékoztatása szerint a dokumentumban évekre bontva rögzítik a beruházásokra elkülönített összegeket a 2026-os, 2027-es és 2028-as évre, így kiszámíthatóbb lesz a polgármesteri hivatalok és a kivitelezők számára a finanszírozás. Cseke közlése szerint ebben az évben arra törekszik a minisztérium, hogy a költségvetés-kiigazítás függvényében ne csak a kivitelezés előrehaladott szakaszában lévő beruházásokat, hanem más projekteket is finanszírozzanak. „Ha felszabadulnak további pénzügyi források, akkor 2025-ben az összes beruházást folytatni tudjuk” – jelentette ki. A miniszter elmondta azt is, hogy a legutóbbi héten kétmilliárd lejt fizettek ki az országos helyreállítási terv és az Anghel Saligny-program beruházásaira. 

