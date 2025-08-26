Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nem áll le a vasúti közlekedés

2025. augusztus 26., kedd, Belföld

Nem áll fenn annak a kockázata, hogy megtiltsák a Román Vasúttársaság személyszállító részlege által üzemeltetett vonatok közlekedését a CFR Rt. vasúti hálózatán – közölte tegnap a CFR Călători.

    Fotó: Facebook / CFR Călători

Ennek előzménye, hogy tegnap reggel olyan információk jelentek meg a központi médiában, amelyek szerint szeptember 1-től leállhat a Regio, október 1-től pedig az InterRegio járatok közlekedése, mivel a CFR Călători 41,41 milllió lejes tartozást halmozott fel a CFR Rt.-vel szemben a vasúti pályahasználati díj befizetésének elmulasztásával. A CFR Călători délután közölte, a nap folyamán a Vasúti Reform Hatóság (ARF) egyeztetésre hívta a feleket, amelyek megtalálták a megoldást a probléma rendezésére. Az ARF elnöke, Mihai Barbu azt nyilatkozta, hogy átütemezik a CFR Călători 41 millió lejes, illetve a szintén adós Transferoviar 7 millió lej körüli tartozását. Arról is döntés született, hogy az ARF utalja a személyszállító vállalatnak az utazási kedvezmények után járó összegeket, illetve további 7,8 millió lejt egy új szolgáltatási szerződésből – magyarázta Barbu.

