Segítségkérés a gyógyuláshoz

A 26 éves sepsiszentgyörgyi Izsák Arnold segítségkérő levelet juttatott el szerkesztőségünkbe, mivel egyedül nem tud megbirkózni az élete során felmerült nehézségekkel. Felvállalja azt, hogy őszintén szembenéz a problémákkal, hátha sikerül adománygyűjtés révén orvosolni a betegségeit, és segítséget kapva a gyógyulás útjára térhet.

Arnold 13 évesen kezdett önkénteskedni, és a nyári szünetekben dolgozott. 2017-ben, tizenkettedik osztályos diákként megalapította az Izsák Művek Egyesületet azzal a szándékkal, hogy rászoruló embereknek segítsen. 2019–2022 látszólag a boldogság, sőt, szinte az eufória évei voltak számára. Szakmailag aktív volt, az emberek optimista, élettel teli fiatalemberként látták.

2019-ben került először kapcsolatba az alkohollal, amely segített ellazulni a mind stresszesebb munkák közepette. 2022-ben súlyos gasztroenterológiai tünetek jelentkeztek: erős hányinger, hasi fájdalom, remegés, gyomorgörcsök, majd megkezdődött a kálváriája. A hónapokig tartó orvosi vizsgálatok, a sürgősségi ügyeletek rendszeres látogatása, rengeteg kivizsgálás és laborvizsgálat, vastagbéltükrözés, MRI-k következtek – a tünetek nem szűntek. A diagnózis: irritábilisbél-szindróma, hasmenéssel (IBS-D). A gyomor-bélrendszeri problémák és az alkohol hirtelen elhagyása miatt súlyos szorongással, depresszióval és alvászavarokkal szembesült. Amikor már nem bírta tovább, és minden gyógynövényt kipróbált, orvosi segítséget kért. Nyugtatót, antidepresszánst és altatót írtak fel neki. Később újabb diagnózisok születtek: zsírmáj, inzulinrezisztencia, metabolikus szindróma. A következő években az orvosok számos kezelési sémát, különleges és ritka gyógyszer-kombinációkat próbáltak ki rajta, ám ezek nem segítettek, így történhetett az, hogy akár havonta módosult a kezelés. A vizsgálatok és terápiák több tízezer lejébe kerültek. Kölcsönöket vett fel, hitelkártyát használt, adósságba süllyedt – jelenleg mintegy 35 000 lejnyi tartozása van.

Egy egyetemi professzor, pszichiáter főorvos egy komplex genetikai teszt elvégzését javasolta, hogy kiderüljön, mely gyógyszerek segíthetnek, ezzel megelőzve a további kísérletezést. Javasolták, hogy feküdjön be egy addikciós és pszichés zavarokra specializálódott központba. Egy ilyen intézményben a minimum 30 napos bentlakás költsége 30 000 lej (tartalmazza az állandó orvosi felügyeletet, különböző terápiákat, egészséges étkezést, átfogó segítséget). Ehhez jönnek még a konzultációk, gyógyszerek, fenntartó terápiák, esetleges infúziós kezelések rezisztens depresszióra, valamint mikrobiom-vizsgálatok, hogy kiderüljön, mit ehet és milyen probiotikumokra van szüksége. Ahhoz, hogy reális esélye legyen a gyógyulásra, kb. 50 000 lejre lenne szüksége. Amikor ezt az összeget kitűzte célul, még nem sejtette, hogy augusztusban drágulások várhatók minden téren, illetve megeshet, hogy 30 napnyi kezelés nem is lesz elég, ezért ez az összeg nőhet. Konkrét céljai: az alkohollal való kapcsolatának rendezése és megértése terápiával, a jelenlegi komplex pszichiátriai kezelés leegyszerűsítése és leginkább a gyógyszerfüggőség leküzdése. Izsák Arnold szeretne egészséges lenni, normális életet élni, hogy dolgozni tudjon. Szeretné visszanyerni a szabadságát és folytatni a küldetését, hogy a rászorulóknak segítsen.

Aki szeretne segíteni a fiatalembernek, a következőképpen teheti meg: banki átutalással: RO71RNCB0124149425840001 – számlatulajdonos: Izsák Arnold Róbert – pénznem: lej, bank: Banca Comercială Română, Sfântu Gheorghe, SWIFT/BIC: RNCBROBU; Revolut: 0725 961 709; Adomány az Izsák Művek Egyesület részére: IBAN – RO06RNCB0124154364440001 – pénznem: RON (BCR, számlatulajdonos: ASOCIATIA IZSAK MUVEK) – megjegyzéssel: Donație (Adomány). A jogi személyekkel szponzori szerződést is tud kötni, így a támogatás leírható a vállalkozás adóalapjából.

Izsák Arnold egyesületének és élettörténetének bővebb részleteit megtalálják az izsak.ro honlapon, e-mail-címe: i.hm32@yahoo.com, továbbá Facebookon (Arnold Izsák) rendszeresen lehet követni, hol tart épp ezen az úton.