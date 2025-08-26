A csapatépítés valójában felkészülés azokra a mindennapi kihívásokra, amelyek megoldásához elengedhetetlen az együttműködés, a harmonikus csapatmunka. A Sinkovits Sporttelep szállodájának társalgójában a törökországi Sümeyra Arslan és Sadiye Police ESC-önkéntesek vezetésével zajlott a kétnyelvű szakmai értekezlet, ahol számos kreatív, kommunikációs, önismereti és mozgásos tevékenység variálásával olyan ismereteket sajátítottak el a résztvevők, amelyek nagyban hozzájárulnak kommunikációs készségeik fejlesztéséhez, valamint a figyelem és a memória erősítéséhez. A program keretében a kézdivásárhelyi Barabás Antalnak, a Kunststoff Technologie Franken Kft. cégvezetőjének a felelős pénzgazdálkodásról szóló előadását is meghallgathatták a résztvevők. Ezt követően az elkövetkező időszak legfontosabb tevékenységeinek fejlesztési tennivalóit is kiértékelték és átbeszélték. Másnap többórás tekézés szerepelt a programban, a remek hangulatban lezajlott verseny végén a legjobban teljesítő résztvevők okleveleket kaptak Várdó Olivér, a KSE tekeszakosztályának vezetőjéről.

„Minél jobban ismerik egymást egy csapat tagjai, annál inkább megbíznak egymásban és jobban tudnak együttműködni. Akiben megbíznak, az biztonságban érzi magát, bátrabban áll elő új ötletekkel, és mer kockázatot vállalni, vagyis proaktívabb, ami az egész csapatnak előnyére válik” – nyilatkozta a trénig egyik résztvevője.