Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jól haladnak az uszodával

2025. augusztus 26., kedd, Közélet

Méretes üvegtáblákon süt be a fény a kézdivásárhelyi fedett uszoda belterébe, amely legutóbbi terepszemlénk óta is látványosan alakult: készülnek a medencék, és közben az épületgépészeti elemeket is szerelik.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A kézdivásárhelyi uszoda építését nem befolyásolták a megszorító intézkedések, a munkálat mintegy 61 százalékon áll, a kifizetések is napirenden vannak – tudta meg Bokor Tibor polgármester az illetékesektől, miután ezt firtató kérdéssel fordultunk hozzá. A kézdivásárhelyi fedett uszoda építését az Országos Befektetési Társaság (CNI) finanszírozza kormánypénzekből, a beruházás menetére így a céhes város önkormányzatának nincs ráhatása.

Az uszoda szépen alakul, a majdani lelátóról teljesen be lehet látni a készülő létesítményt: első felében – a Petőfi Sándor-iskola részén – a nagy medence található, míg a hátsó fertályban kap majd helyet több kisebb medence és az élményfürdő. A hatalmas alagsorban helyezik el az épületet kiszolgáló gépészeti berendezéseket, de emellett többféle szauna is kialakításra kerül, az alsó szintet tágas csigalépcsőkön lehet megközelíteni.

Amint azt korábban is írtuk, a kézdivásárhelyi uszoda a céhes város 1989 utáni legnagyobb értékű, közpénzből végzett beruházásának számít, általa egyrészt megnőhet a város turisztikai potenciálja, emellett pedig némiképp azt a csorbát is sikerülhet kiköszörülni, hogy Kézdivásárhelyen évtizedek óta nincs használható strand.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00 Cikk megjelenítése: 530 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1318
szavazógép
2025-08-26: Jegyzet - László Zsuzsa:

Monológ a villamoson (Kármentő)

Nagyvárosi tömegközlekedés alkalmával igen sokféle embert lehet látni. Én szeretem az ilyen utazásokat, és megpróbálok nem túl feltűnően bámészkodni. De azért kíváncsian figyelek.
2025-08-26: Közélet - :

Döntöttek a jegyárakról

Két, a közszállítással, illetve a diákok ingázásával kapcsolatos döntést hozott tegnapi rendkívüli ülésén Kovászna Megye Tanácsa. A testület tagjai jóváhagyták a diákok ingázási költségtérítésének átalánydíját, emellett rábólintottak az általános forgalmi adó két százalékkal történő megemelése nyomán a megyei közszállításban bekövetkezett jegy- és bérletárváltozásokra. 
rel="noreferrer"