Jól haladnak az uszodával

Méretes üvegtáblákon süt be a fény a kézdivásárhelyi fedett uszoda belterébe, amely legutóbbi terepszemlénk óta is látványosan alakult: készülnek a medencék, és közben az épületgépészeti elemeket is szerelik.

A kézdivásárhelyi uszoda építését nem befolyásolták a megszorító intézkedések, a munkálat mintegy 61 százalékon áll, a kifizetések is napirenden vannak – tudta meg Bokor Tibor polgármester az illetékesektől, miután ezt firtató kérdéssel fordultunk hozzá. A kézdivásárhelyi fedett uszoda építését az Országos Befektetési Társaság (CNI) finanszírozza kormánypénzekből, a beruházás menetére így a céhes város önkormányzatának nincs ráhatása.

Az uszoda szépen alakul, a majdani lelátóról teljesen be lehet látni a készülő létesítményt: első felében – a Petőfi Sándor-iskola részén – a nagy medence található, míg a hátsó fertályban kap majd helyet több kisebb medence és az élményfürdő. A hatalmas alagsorban helyezik el az épületet kiszolgáló gépészeti berendezéseket, de emellett többféle szauna is kialakításra kerül, az alsó szintet tágas csigalépcsőkön lehet megközelíteni.

Amint azt korábban is írtuk, a kézdivásárhelyi uszoda a céhes város 1989 utáni legnagyobb értékű, közpénzből végzett beruházásának számít, általa egyrészt megnőhet a város turisztikai potenciálja, emellett pedig némiképp azt a csorbát is sikerülhet kiköszörülni, hogy Kézdivásárhelyen évtizedek óta nincs használható strand.