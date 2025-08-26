Döntöttek a jegyárakról

Amint azt Henning László, a testület alelnöke ismertette: a törvényes előírások szerint a közszállítási rendszerben lévő buszjáratokra a diákok ingyenes bérletet válthatnak, viszont ahol piaci alapon működik a tömegközlekedés, ott a megyei tanfelügyelőség biztosítja egy átalánydíj alapján a költségtérítést. Ezt az átalánydíjat (térítéses átlagár) a megyei önkormányzat állapítja meg a közszállításban alkalmazott tarifákat figyelembe véve. Háromszéken a tarifák jelenleg kilométerenként 1 lej 11 bani és 29 bani között változnak, az átalánydíj tehát 47 bani kilométerenként, ennek alapján kapják meg a diákok a tanfelügyelőségtől a költségtérítést. Az alelnök emlékeztetett, azok a tanulók jogosultak erre a támogatásra, akik lakóhelyüktől eltérő településen járnak iskolába, és nem elérhető számukra a közszállítás. A testületi ülésen Kiss Imre főtanfelügyelő, a megyei tanács tagja elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a diákoknak igényelniük kell ezt a támogatást, amely már a tanév kezdetétől jár, és a tanfelügyelőség utalja majd. Kovászna megyében hozzávetőleg 2000 diák ingázik más településen működő tan­intézménybe, 1300-an tudnak ingyenes bérletet váltani, a fennmaradó 700 tanulónak térítik meg az átalánydíj alapján kiszámolt összeget.

Kovászna Megye Tanácsának tagjai továbbá jóváhagyták a közszállítási rendszerben általánosan érvényes jegy- és bérletárakat. A megemelkedett áruforgalmi adó miatt összesen 28 útvonalon kell többet fizetni a jegyekért és bérletekért. Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Bodzaforduló, valamint Kézdivásárhely környéki útvonalakról van szó, hosszabb, legalább 30–32 kilométeres utak esetén a jegyár legtöbb 1 lejjel nőtt, a bérletáraknál legtöbb 20–30 lejnyi módosítás történt, rövidebb távokon egyáltalán nem emelkedtek az árak. (ndi)