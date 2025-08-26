Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mózes útján szabadon

2025. augusztus 26., kedd, Közélet

Isten gyermeke, népe folyamatosan úton van, és ezen az úton mindig Isten mutatja meg a helyes irányt – ezt a bibliai tanítást fordítja le az 5–12 éves gyermekek nyelvére és életére a napokban a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezet két lelkésze, Bancea Gábor és Hegyi István a vakációs bibliahét foglalkozásain. 

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A tegnapi kezdőnapon Mózes születésétől indult a történet, amelynek lényege, hogy a 2005-ben alapított Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) által idénre meghirdetett Vízjelek témát követően öt vizes történeten keresztül mutassák be Istennek népe iránti gondoskodó szeretetét. Nem csak a múltban, hanem a jelenben is vannak jelei annak, hogy mit jelent a víz: szomjat olthat, életet menthet, de életet is pusztíthat – fogalmazott Hegyi István lelkész a tegnapi Mózes-történet összefoglalójaként. 

A rendszeres bibilaórás gyermekek között többen vannak, akik a történetek tanulságait megfogalmazó összegzéseknél mindenre tudják a választ, láthatóan örömmel tölti el őket, hogy elsőként jelentkeznek a válaszokkal, mások rácsodálkoznak arra, hogy a régi történeteknek is vannak az ő életükre fordítható, alkalmazható megoldásaik, akik pedig unják az elbeszélt történeteket, azokat is felvidítják a zenés pillanatok és a kézműves-foglalkozások. Szinte nem is kell ennél több – véli Hegyi István. 

A húsz éve alapított, 1800 lelkes gyülekezet kiöregedőben van. Míg korábban több száz gyermeke volt a közösségnek, mára a fiatalok máshol építettek maguknak otthont, közel száznegyven tizenkét év alatti gyermekkel számolnak, ebből százan élnek itthon, a többiek külföldön – tudtuk meg Hegyi István lelkipásztortól. Ellenben, akik tartanak az egyházhoz, azok tevékenyek: az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) tagjai szívesen vállalnak önkéntes munkát, a vakációs bibliahéten is többen segítenek a szervezésben. 

Nem a szervezés, hanem a gyermekekkel való kapcsolat tölti el örömmel a még iskoláskorú fiatalokat. Nagy Ágota, Kocsis Boglárka és Nagy Szabolcs önkéntes társai nevében is azt mondta, nem csak élmény számukra a gyermekekkel való foglalkozás, hanem kihívás és tanulás is. „Ez a tábor egy értékesen eltöltött idő, tettünk valamit, és a gyermekektől sok jó visszajelzést kaptunk” – mondták összhangban az IKE-sek.

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00
