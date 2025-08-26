Heves tűz Szentkatolnán

A 112-es hívószámon nem sokkal 4 óra után jelezték, hogy Szentkatolnán kigyulladt egy mezőgazdasági csarnok, a helyszínre kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi tűzoltók vonultak ki négy vízzel és habbal is oltó, illetve egy létrás járművel, egy SMURD-rohammentő is kísérte őket. Érkezésükkor heves, nagy felületen lángoló tűz fogadta őket az érintett, körülbelül 350 négyzetméter alapterületű raktárban, ahol szójababot tároltak. Az intézmény beszámolója szerint fennállt a veszély, hogy a lángok átterjednek két másik, gabonát tároló csarnokra, valamint az udvaron álló mezőgazdasági gépekre is. A tűzben leégett két egymás mellett álló, mintegy 400 négyzetméter felületű csarnok, a bennük tárolt öt mezőgazdasági gép, egy gépkocsi, és megsemmisült a bennük elraktározott 24 tonna szója is. A tüzet vélhetően rövidzárlat okozta. (dvk)