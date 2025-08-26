Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Heves tűz Szentkatolnán

2025. augusztus 26., kedd, Közélet

Nagy felületen pusztított és jelentős károkat okozott az a tűz, melyhez hétfő hajnalban riasztották a megyei sürgősségi felügyelőség hivatásos tűzoltóit.

  • Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség
    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

A 112-es hívószámon nem sokkal 4 óra után jelezték, hogy Szentkatolnán kigyulladt egy mezőgazdasági csarnok, a helyszínre kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi tűzoltók vonultak ki négy vízzel és habbal is oltó, illetve egy létrás járművel, egy SMURD-rohammentő is kísérte őket. Érkezésükkor heves, nagy felületen lángoló tűz fogadta őket az érintett, körülbelül 350 négyzetméter alapterületű raktárban, ahol szójababot tároltak. Az intézmény beszámolója szerint fennállt a veszély, hogy a lángok átterjednek két másik, gabonát tároló csarnokra, valamint az udvaron álló mezőgazdasági gépekre is. A tűzben leégett két egymás mellett álló, mintegy 400 négyzetméter felületű csarnok, a bennük tárolt öt mezőgazdasági gép, egy gépkocsi, és megsemmisült a bennük elraktározott 24 tonna szója is. A tüzet vélhetően rövidzárlat okozta. (dvk)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00 Cikk megjelenítése: 458 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1318
szavazógép
2025-08-26: Közélet - Fekete Réka:

Mózes útján szabadon

Isten gyermeke, népe folyamatosan úton van, és ezen az úton mindig Isten mutatja meg a helyes irányt – ezt a bibliai tanítást fordítja le az 5–12 éves gyermekek nyelvére és életére a napokban a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezet két lelkésze, Bancea Gábor és Hegyi István a vakációs bibliahét foglalkozásain. 
2025-08-26: Közélet - :

Górcső alatt a gyalogosok, kerékpárosok, rollerezők

Gyalogosokat, kerékpárosokat, elektromos rollert és robogókat használókat ellenőriztek a közlekedésrendészek az előző héten, az átfogó akció célja a figyelmetlenség okozta balesetek megelőzése volt.
rel="noreferrer"