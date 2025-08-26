Górcső alatt a gyalogosok, kerékpárosok, rollerezők

Az egyhetes ellenőrzés során a megelőző magatartás fontosságáról is beszélgettek a közlekedőkkel a rendőrök. Az ellenőrzések nyomán a rendőrök 153 bírságot róttak ki: 58-at gyalogosokra, 82-t kerékpárosokra, 13-at pedig elektromos rollert használókra. A kerékpárosoknak és az elektromos rollerrel, robogóval közlekedőknek a rendőrség azt tanácsolja, viseljenek védősisakot, ez döntő fontosságú lehet ütközés esetén. Javasolják továbbá, hogy legyenek láthatóak, használjanak fényvisszaverő mellényt és lámpát, különösen rossz látási viszonyok között. A gyalogosokat arra intik, legyenek körültekintőek az úttesten való átkelésekor, mert az óvatosság megmentheti az életüket. Mindig használják a kijelölt átkelőhelyeket, és átkelés előtt győződjenek meg arról, hogy a járművezetők meglátták őket – hangsúlyozta beszámolójában a megyei rendőr-felügyelőség. (dvk)